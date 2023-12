L’ombelico è una zona estremamente delicata e importante del nostro corpo, per questo va sempre tenuta pulita. Ecco alcuni rimedi naturali e non su come pulire l’ombelico di un adulto prevenendo le infezioni.

Come pulire l’ombelico di un adulto per prevenire infezioni

L’igiene personale è estremamente importante ma mentre dedichiamo tempo e cura alle mani e al corpo sottovalutiamo la piccola area dell’ombelico. Nella pulizia quotidiana, infatti, deve essere incluso anche questo buchino, per prevenire infezioni e cattivi odori. In questo piccolo buchino, fonte di una cicatrice, al centro dell’addome si possono creare tante infezioni e quindi cattivo odore.

In quest’area la pelle poggia su altra pelle e si crea così un ambiente in cui i batteri possono riprodursi. I problemi all’ombelico sono più comuni per le persone che hanno i piercing, ma anche coloro che non li hanno devono fare molta attenzione alla pulizia.

Quali sono i rimedi più efficaci per pulire l’ombelico di un adulto, evitando infezioni e conseguenze spiacevoli? Nella maggior parte dei casi è sufficiente fare una bella doccia con sapone. Non è necessario strofinare, ma dovresti assicurarti che l’acqua lavi via lo sporco evidente e gli accumuli all’interno.

Se il tuo ombelico è sporgente sei fortunato, perché probabilmente sarà sempre abbastanza pulito. Se invece il tuo buchino rientra meglio se prendi della soluzione salina e immergi un panno morbido e poi lo passi delicatamente all’interno del tuo ombelico.

Se invece hai un piercing all’ombelico, la cura deve essere più attenta e precisa. Va bene sempre usare della soluzione salina e applicarla con un panno morbido sull’area come se fosse impacco più volte al giorno. Questo dovrebbe rimuovere qualsiasi secrezione o crosta. Asciugalo quando hai finito.

Altro rimedio per la pulizia dell’ombelico è una soluzione a base di acqua, cotton fioc e uno a scelta tra: olio per bambini, acqua ossigenata o alcol. Immergi un’estremità del cotton fioc nella soluzione scelta per la pulizia e inizia a strofinarlo intorno all’ombelico. Procedi con delicatezza, fino al centro, cercando di non strofinare troppo.

Quando l’ombelico è asciutto, usa un po’ di crema antibatterica nella zona circostante, applicandola con movimenti lenti e circolari per arrivare fino al centro, poi ripulisci l’ombelico togliendo tutta la crema in eccesso con un altro cotton fioc.

Come pulire l’ombelico di un adulto? Rimedi naturali

La zona dell’ombelico, come detto, è soggetta a continuo stress, batteri e funghi che si accumulano per questo c’è bisogna sempre di una corretta pulizia per evitare prurito e arrossamento dell’area. Questo, infatti, può far sviluppare infezioni, che possono anche portare a un cattivo odore. Abbiamo visto anche i principali rimedi su come pulire l’ombelico di un adulto, facili ma efficaci.

Tra i rimedi naturali per pulire il tuo ombelico ricorda il Tea tree oil: una delle grandi proprietà del tea tree oil è la sua funzione antimicotica. Ciò lo rende un buon alleato nel prevenire le infezioni e i funghi a cui siamo esposti. Il modo migliore per applicarlo al fine di pulire l’ombelico è tramite un cotton fioc su cui verseremo una goccia di questo olio essenziale.

Altro rimedio naturale per pulire l’ombelico è l’olio di cocco. L’olio di cocco è un potente idratante e, infatti, molte persone lo usano ogni giorno. Possiede anche proprietà che permettono di ridurre i batteri che possono aver proliferato nell’ombelico.