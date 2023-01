Le lampadine fulminate possono essere riciclate in modo corretto, per non farle diventare rifiuto nel cestino. Non è facile e banale. Ogni tipo di lampadina si ricicla in modo differente e, infatti, esistono anche lampadine che non si possono riciclare. Vediamo nel caso in cui è possibile, come riciclare correttamente le lampadine.

Riciclare correttamente le lampadine: ecco come fare

Prima di procedere al riciclo delle lampadine fulminate e rotte, è necessario sapere alcune cose a riguardo. Non bisogna mai buttare le lampadine nel contenitore per il vetro. Dato che includono vari materiali, si devono trattare in modo diverso rispetto, ad esempio, a una bottiglia o un bicchiere di vetro.

Non tutte le lampadine si riciclano allo stesso modo. Alcune, non si possono nemmeno riciclare.

È necessario portarle sempre a un punto di riciclaggio o a negozi di ferramenta o bricolage dove solitamente dispongono di zone in cui depositare le lampadine. Si possono riutilizzare.

Alcuni modi creativi di riutilizzare la lampadine a incandescenza

Il riutilizzo creativo, meglio conosciuto come upcycling, consiste nel trasformare i rifiuti o i prodotti che non si possono più utilizzare in articoli di maggiore qualità o con un valore ecologico.

Mini vasi

Rimuovendo la parte dell’attacco e il filamento interno, si può utilizzare una lampadina come vaso per inserirvi piccoli fiori.

Si può anche posizionare una base per decorare tavoli o mensole o, se si aggiungono delle corde o dei fili, si potranno appendere per creare un fantastico giardino verticale.

Appendini

Una volta svuotata la lampadina, riempirla con del cemento, posizionare una vite e aspettare che si asciughi. Adesso sarà sufficiente realizzare un piccolo foro nella parete e posizionare il nostro appendino. Si può utilizzare questo sistema anche per sostituire i pomelli di qualunque tipo di porta.

Lampade a olio

Come sempre, il primo passo è quello di eliminare il filamento della lampadina. Successivamente, bisognerà riempirla con olio o alcol per lampade o torce e posizionare la miccia.

Decorazioni natalizie

Con le lampadine vecchie, si possono creare delle bellissime decorazioni per l’albero di Natale. Sarà sufficiente dipingerle come più si desidera e aggiungere un piccolo filo per appenderle.