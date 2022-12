Come riutilizzare ombretti rotti o scaduti: i consigli

I cosmetici, in particolare i trucchi, diventano presto rifiuto. Dopo 6/12 mesi, infatti, il make-up va gettato via. Invece di far ciò, ecco alcuni consigli per riciclare gli ombretti che si sono rotti o sono scaduti. Lo scopriamo in questo articolo.

Riciclo degli ombretti scaduti o rotti: ecco come fare

Nuovi look che richiedono cambiamenti continui nel vestiario e, di conseguenza, anche nel trucco, oppure nel caso più semplice quando gli ombretti sono scaduti e non si possono più applicare sugli occhi. Ecco come riciclarli.

I vecchi ombretti per gli occhi possono essere riutilizzati per creare degli smalti con colori nuovi e originali. Basta versare un pochino di polvere d’ombretto nella bottiglietta dello smalto trasparente oppure bianco per ottenere un colore nuovo e unico.

Gli ombretti possono anche trasformarsi in una tavolozza di colori da far utilizzare ai bambini per dipingere come fossero acquerelli. Basta un pennello e un po’ d’acqua, un bel foglio bianco o una tela ed ecco che si può creare un’opera d’arte con i vecchi trucchi.

Inoltre, gli ombretti ridotti in polvere possono essere applicati a diversi oggetti con l’aiuto della colla vinilica miscelando i colori. Una volta asciutta la colla diventa trasparente e si vedranno solo i disegni realizzati con gli ombretti.

Dove si buttano i cosmetici scaduti

I cosmetici che proprio non si vogliono utilizzare oppure che sono esauriti dove si possono buttare? Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in modo corretto per evitare che le confezioni vuote diventino inquinanti e nocive per l’ambiente. Vediamo dove gettare i contenitori di ogni dimensione e tipologia di cosmetici.

Mascara, ombretti, rossetti, cipria e fondotinta devono essere distinti per confezione prima di gettarli nell’immondizia.

Le confezioni di cosmetici esauriti spesso contengono ancora una certa quantità di prodotto, in questi casi devono essere buttate nell’indifferenziata. Se, invece, sono vuote completamente e sono realizzate in plastica con uno specchietto interno applicato, devono essere gettate nel sacco della plastica.