Perché le unghie diventano fragili

Dopo un lungo periodo di utilizzo di smalto semipermanente, acrilico o gel, molte persone notano che le loro unghie diventano fragili e deboli. Questo è spesso dovuto all’uso prolungato di prodotti chimici e alla mancanza di ossigeno. Le unghie, come qualsiasi altra parte del corpo, necessitano di cure e attenzioni specifiche per mantenere la loro salute. È fondamentale comprendere che unghie fragili possono essere il risultato di una serie di fattori, tra cui la dieta, lo stile di vita e i trattamenti estetici. Pertanto, è essenziale adottare un approccio olistico per rinforzarle.

Trattamenti idratanti e rinforzanti

Un periodo di pausa dai trattamenti estetici è cruciale per permettere alle unghie di recuperare. Durante questo tempo, è consigliabile utilizzare trattamenti idratanti e rinforzanti. Prodotti a base di oli naturali, come l’olio di oliva o l’olio di mandorle, possono essere applicati quotidianamente per nutrire le unghie e le cuticole. Inoltre, esistono sieri specifici formulati per rinforzare le unghie, che contengono ingredienti come la cheratina e la biotina. Questi ingredienti aiutano a riparare e rinforzare la struttura dell’unghia, rendendola meno soggetta a rotture e sfaldamenti.

Alimentazione per unghie forti

La dieta gioca un ruolo fondamentale nella salute delle unghie. È importante includere nella propria alimentazione alimenti ricchi di vitamine e minerali. La vitamina E, ad esempio, è essenziale per la salute delle unghie e può essere trovata in alimenti come noci, semi e verdure a foglia verde. Anche il consumo di proteine è cruciale, poiché le unghie sono composte principalmente da cheratina, una proteina. Alimenti come pollo, pesce e legumi possono contribuire a rinforzare le unghie. Infine, non dimenticate di bere molta acqua per mantenere il corpo idratato, poiché la disidratazione può influire negativamente sulla salute delle unghie.