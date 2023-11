Capelli gonfi, ruvidi, crespi e annodati appena l’umidità, soprattutto in inverno, arriva ad alte percentuali. Ed ecco che la chioma appare un disastro. Come sgonfiare i capelli? Ecco i rimedi contro l’umidità.

Come sgonfiare i capelli: rimedi contro l’umidità

La battaglia contro i capelli crespi è ardua e non sempre si riesce a vincerla, soprattutto quando c’è l’umidità. Questa, infatti, non fa altro che peggiorare la situazione, un gravo danno per i ricci in particolare! Ed ecco che con l’umidità i capelli saranno ancora più ruvidi e crespi. Ma non disperate, anche a questo c’è un rimedio, anzi più di uno. Come sgonfiare i capelli, allora? Ecco i principali trucchetti a prova di umidità e contro la secchezza.

Non solo shampoo, balsamo e prodotti per capelli crespi, se devi combattere l’effetto crespo dei capelli gonfi la soluzione è una maschera per capelli almeno una volta alla settimana, che ti aiuti a mantenerli idratati e luminosi. Tra gli ingredienti migliori per nutrire c’è l’Olio di Argan, Burro di Karité, Aceto di Mele e Olio di Cocco, che rendono i capelli morbidi e lisci, anti umidità.

Attenzione alla temperatura dell’acqua: non sottovalutarla durante il risciacquo, infatti, se per inumidire i capelli crespi è utile l’acqua calda per aprire le cuticole, quella fredda ti aiuterà a sigillare l’idratazione all’interno della fibra capillare.

La scelta dello shampoo adatto alla propria capigliatura non è mai scontata. Ci sono delle caratteristiche necessarie che uno shampoo deve possedere quando si parla di capelli e umidità.

Delicatezza: lo shampoo deve contenere tensioattivi pregiati. I capelli sono già sottoposti all’azione di agenti esterni aggressivi, quindi meglio che il detergente sia delicato.

Idratazione: più i capelli sono secchi, più diventano crespi e risentono dell’umidità.

Rafforzamento: lo shampoo non deve indebolire ulteriormente la struttura dei capelli. I capelli sottili tendono a diventare crespi più facilmente.

Asciugatura: il segreto per una chioma sempre impeccabile risiede anche nella tecnica di asciugatura. Ecco un’asciugatura dei capelli anti-umidità:

Strizza i capelli senza sfregare con l’asciugamano: in questo modo, le cuticole non si apriranno e l’effetto crespo sarà notevolmente minore;

Prediligi l’asciugatura naturale: ridurre l’uso del phone aiuta i capelli a restare maggiormente idratati;

Mantieni la giusta distanza quando usi l’asciugacapelli (almeno 20 cm);

Assicurati di avere i capelli asciutti al 100% prima di utilizzare qualsiasi tipo di piastra.

Come sgonfiare i capelli? Trucchetti anti-umidità

Specie in inverno, con piogge e umidità, avere i capelli gonfi è una prassi. Renderli meno gonfi e crespi è molto difficile ma ci sono alcuni trucchetti per mantenere la piega più a lungo ed evitare l’effetto crespo dato dall’umidità. Scegli il giusto hairstyle. Il primo alleato è il cappello: dal berretto alla coda alta. Un’acconciatura raccolta può salvare la situazione.

Ecco un altro trucchetto anti umidità. Se vuoi sgonfiare i capelli al meglio, è importante la scelta di spazzola e pettine. Esistono spazzole specifiche per capelli ricci, che aiutano a definirli senza gonfiarli troppo, mentre se vuoi pettinare i capelli da asciutti, utilizza un pettine in legno a forma di forchettone.

Altro alleato imbattibile per sgonfiare i capelli e disciplinarli è la piastra, che aiuta a mantenerli lisci più a lungo. Attenzione però a non abusarne e a regolare la temperatura sotto 160°, altrimenti rischi di rovinare i capelli, soprattutto le lunghezze e le punte.