Manuel Gutierrez, conosciuto professionalmente come Manny Mua, è un truccatore, youtuber, imprenditore e blogger di bellezza. Seguito da milioni di personale, il make up artist rivela 7 passaggi della sua skincare routine, eccoli svelati.

I 7 passaggi skincare dello youtuber Manny Mua: la sua routine di bellezza

La celebrità dei social media Manny Mua, 32enne californiano, è stato il primo ambasciatore del marchio maschile in una campagna per il mascara “Big Shot”, di Maybelline. Nel 2018, Manny ha fondato la sua azienda di cosmetici chiamata Lunar Beauty e ha lanciato i propri prodotti cosmetici. Di recente, il make up artist super amato ha rivelato i segreti di bellezza e la sua skincare routine. Nominato nell’elenco annuale di Forbes dei “30 under 30”, Manny ha una routine di cura della pelle diviso in sette fasi per una pelle meravigliosa e priva di imperfezioni. Ecco cosa usa Guiterrez alias Manny Mua per svegliarsi ogni mattina con una pelle perfetta e le diverse fasi della sua skincare.

Primo step: “Adoro i detergenti che non servono a scompormi la pelle”, ha detto. Per la sua pelle un po’ secca lo youtuber utilizzata il tonico epidermico crismatico di Laneige. Per il make up artist, il toner serve a preparare la sua pelle ai passaggi successivi.

Poi, crema contorno occhi. Per ottenere una pelle perfettamente elastica e priva di consistenza Manny ha utilizzato il prodotto Sunday Riley Lactic. In seguito il suo “passo preferito è fare il bagno. Ammiro la crema aggiunta di notte”, ha detto Mua. Il Crisma Tatcha idrata senza ostruire i pori, apprezzandolo per il suo aspetto ad alta velocità.

Altra fase della skincare di Manny Mua: “Come faccio con il trucco, spendo letteralmente un aerosol fissante per concludere il make up”. Quindi, per la cura della pelle utilizza in modo altrettanto intelligente uno spray. Tonico, detergente, siero, crema idratante, crema da notte: c’è tutto nella skincare di Manny Mua. La sua attuale rotazione di preferiti include prodotti di CosRX, Hendrickson, Paula’s Choice e un retinolo pesante ogni quattro giorni. “Adoro il toner Hendrickson e lo uso, poi adorerò un SPF Paula’s Choice”, dice la star di Youtube.

Di quali prodotti non può far a meno la beauty guru maschile più seguito degli ultimi anni? Gli oli viso Sunday Riley sono i suoi preferiti, dice Manny. In particolare l’olio Ufo e l’olio Luna sono quelli che usa costantemente.

Manny Mua e la skincare routine: segreti dello youtuber

Manny Mua, all’anagrafe Manuel Gutierrez, a 32 anni è una star dei social, da YouTube ad ambassador di marchi di bellezza. E’ stato il primo uomo beauty guru a essere scelto come testimonial di un prodotto di make up. Mua è uno degli YouTuber di bellezza più prolifici con oltre 5 milioni di follower su YouTube e il suo marchio di bellezza, Lunar Beauty. Abbiamo visto i passaggi essenziali della sua skincare routine per preparare al meglio la sua pelle prima del make up, all’incirca 7 passaggi.

Uno dei suoi must di prodotti per la cura della pelle è il siero, poi l’olio viso Ufo – che è un olio secco – e infine aggiunge la crema idratante, poi aggiunge di nuovo ultima goccia di olio per sigillare il tutto. E’ questo uno dei segreti di bellezza che permette alla pelle di Manny Mua di essere sempre luminosa e sana. Provare per credere.