Soprannominate “gambe di fragola” sono fenomeno cutaneo più popolare di quanto si pensi. Si riferisce a macchie di solito marroni o rosse che appaiono sulla pelle. Ecco come si curano, anche con rimedi naturali e casalinghi.

Come si curano le gambe di fragola

Le gambe dette “di fragola”, o anche pelle a fragola, indicano in modo colloquiale e discorsivo le macchie marroni, nere o rosse che appaiono sulla pelle e che ricordano i semi di una fragola. Di solito queste macchie si manifestano sulle gambe. E’ un fenomeno cutaneo piuttosto diffuso, più di quanto si pensi, ma non è preoccupante. Ma perché si formano?

Queste macchie a forma di semi di fragola si formano quando i follicoli piliferi o i pori si ostruiscono a causa di sporco, pelle morta, olio e batteri. Per fortuna in alcuni casi, la “pelle a fragola” può migliorare da sola senza alcun trattamento. Ma è possibile risolvere il problema anche con semplici rimedi casalinghi, e naturali. Ecco come si curano le gambe di fragola, seguendo questi consigli.

In primis idratare la pelle con creme oppure oli più densi anziché con lozioni leggere. Creme contenenti ingredienti come olio di jojoba, glicerina, lanolina o burro di karité sono particolarmente efficaci.

Esfoliare la pelle con un panno pulito, una spugna o uno scrub per il corpo; l’esfoliazione rimuove le cellule morte che possono ostruire i pori.

Utilizzare prodotti contenenti acido salicilico. L’acido salicilico ammorbidisce e scioglie la pelle secca, liberando i pori ostruiti.

Asciugare la pelle tamponandola invece di strofinarla dopo il bagno o la doccia, poiché ciò potrebbe irritare la pelle delicata.

Evitare bagni o docce calde, che possono seccare ulteriormente la pelle e quindi peggiorare la situazione.

Utilizzare sempre un rasoio pulito e affilato per la rasatura. Utilizzare una crema da barba cremosa e radersi seguendo la direzione di crescita dei peli, evitando di radere contro.

Valutare l’opzione di metodi di depilazione permanente, come il laser o l’elettrolisi, invece della rasatura con rasoio.

Gambe di fragola, come si curano? Rimedi naturali

Per caso sulla tua pelle, specie delle gambe, ti appaiono spesso dei puntini di colore nero o rosso? Probabilmente soffri delle cosiddette “gambe di fragola”. La comune definizione si riferisce a un’eruzione cutanea, così chiamata perché dona agli arti inferiori un aspetto simile a quello di una fragola, con i suoi caratteristici semini.

Queste macchioline iperpigmentate, molto comuni e assolutamente innocue, solitamente compaiono dopo la depilazione. Per liberarsene in fretta, poiché sono spesso fastidiose a livello estetico, ci sono dei rimedi naturali:

Scrub e spazzola a secco. Per migliorare la salute della pelle e contrastare la formazione di inestetismi, è necessario esfoliare con regolarità le gambe. Un ottimo modo per farlo è ricorrere ad uno scrub con soluzioni granulose o chimiche a base di acido salicilico per pulire i pori dilatati, eliminare le cellule morte e favorire il rinnovamento cellulare.

Un altro metodo molto efficace che elimina impurità, cellule morte e migliora il sistema linfatico, è la spazzolatura a secco. Consiste nello spazzolare energicamente per almeno cinque minuti tutto il corpo (asciutto) con una spazzola in setole naturali prima del bagno o della doccia, andando dal basso verso l’alto con movimenti ampi e circolari.

Idratazione: dopo aver esfoliato o pulito la pelle, è sempre bene utilizzare una crema idratante per una giusta idratazione della pelle e per la salute della barriera cutanea. È essenziale rimanere ben idratati per garantire che la pelle rimanga elastica e resistente. Inoltre, ricorda di bere molta acqua durante il giorno e di consumare prodotti ricchi di acqua: gli effetti saranno entusiasmanti.