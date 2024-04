Il massaggio metabolico super amato e molto popolare tra i trattamenti rimodellanti ed è in grado di attivare il metabolismo. Ecco come funziona.

Massaggio metabolico: come funziona

Tra i massaggi e trattamenti rimodellanti e dimagranti, non possiamo dimenticare il massaggio metabolico. Quest’ultimo è in grado di migliorare l’aspetto della pelle, cellulite compresa, e la sua tonicità oltre che di rimodellare i punti critici. E’ particolarmente amato per le sue energiche manovre drenanti centripete, ossia dirette cioè dagli arti verso il cuore per favorire il ritorno veno-linfatico che lo caratterizzano e perché aumenta il metabolismo corporeo.

Queste manovre, infatti, vanno a riattivare alcune funzionalità metaboliche, processi attraverso i quali il nostro organismo converte in energia ciò che mangiamo e beviamo. Ma come funziona e come viene eseguito? Come detto, tra i trattamenti in grado di esercitare un’azione benefica sull’organismo vi è il massaggio metabolico. Il massaggio metabolico promuove lo smaltimento delle tossine e dei liquidi, stimola i processi biologici e l’iperemizzazione. Come funziona?

Il massaggio metabolico si svolge in due fasi. Nella prima fase, preparatoria, si pratica il dry brushing detto anche body brushing (massaggio a secco del corpo con spazzole). Nella seconda fase, considerata il corpo centrale del massaggio, si lavora a livello profondo con la messa in pratica di particolari tecniche di manipolazione che mirano a raggiungere e stimolare i tessuti più profondi. Lo scopo del massaggio metabolico è ottenere un effetto benefico sia locale (per esempio sugli accumuli adiposi o sulla cellulite), sia riflesso su funzioni o organi (sistema circolatorio, linfatico, endocrino).

La prima fase è il dry brushing, che dà inizio al massaggio metabolico della durata di circa 50 minuti in totale, con spazzolature che proseguono sul corpo per 10 minuti circa. Si pratica a secco, ma in presenza di accumuli adiposi importanti si abbina a un gel lipolitico ad azione iperemizzante. La spazzola si massaggia dai piedi alla testa ovvero nella direzione di ritorno venoso, con movimenti circolari e manovre lente, dolci e ripetute.

Il dry brushing, inserito nella fase iniziale del massaggio metabolico, stimola il corpo ad attivare i naturali processi di esfoliazione, stimolazione linfatica, stimolazione circolatoria, stimolazione endocrina.

Nella seconda fase invece il massaggio viene eseguito con olii o creme specifiche, a seconda del tipo di pelle e, in particolare, della tipologia di inestetismo. Il trattamento agisce su tutto il corpo e su più livelli: sul piano muscolare e circolatorio. Apporta, inoltre, indirettamente benefici alla postura grazie all’azione svolta sulla fascia connettivale e sulla mobilità articolare.

Come funziona il massaggio metabolico: benefici

Il massaggio detto metabolico è un trattamento che mira a manipolare i tessuti profondi per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica. Il professionista che lo esegue si occupa di stimolare specifiche aree del corpo dove si concentrano tessuto muscolare e adipe tra cui schiena, spalle, collo, braccia, mani, addome, fianchi, glutei e gambe.

Sul corpo vengono generalmente applicati degli oli e delle lozioni idratanti e antiossidanti, l’olio di mandorle dolci, l’olio di cocco, l’olio di jojoba e l’olio di rosa mosqueta. Una volta applicati gli oli, il massaggiatore procede con:

Movimenti leggeri: i primi momenti del massaggio metabolico prevedono gesti delicati, simili a carezze;

Pressioni: subentrano in un secondo momento e possono essere leggere, moderate o profonde;

Sfregamenti: per mezzo di movimenti circolari o lineari il massaggiatore sfrega il corpo stimolando la circolazione;

Percussioni: il professionista esegue colpi rapidi e ritmici sulla pelle con le dita o il palmo della mano.

Ecco i principali vantaggi del massaggio metabolico:

Perdita di peso: accelerando il metabolismo questo massaggio porta a un maggiore consumo di calorie e una conseguente perdita di peso;

Riduzione della ritenzione idrica: stimolando la circolazione, il massaggio metabolico riduce il gonfiore e la ritenzione idrica;

Riduzione della cellulite: attraverso la stimolazione dei tessuti profondi, il massaggio agisce sugli strati di adipe migliorando l’aspetto della pelle e riducendo la buccia d’arancia;

Benefici sulla postura: indirettamente, si notano anche dei miglioramenti della postura, in quanto il massaggio metabolico agisce anche sulla fascia connettivale e sulla mobilità delle articolazioni.