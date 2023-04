Come trovare la motivazione per allenarsi: consigli utili

Psicologi e scienziati sono giunti alla conclusione che due sono le cose che ci aiutano a non trascurare l’attività fisica. La prima è l’abitudine. La seconda, il ricorso a qualche stratagemma psicologico che, al momento opportuno, ci faccia uscire dalla confort zone. Ecco alcuni consigli utili per motivarci ad allenarci.

Come trovare la motivazione per allenarsi: consigli

Soprattutto in vista dell’estate, e quindi, della tanto temuta prova costume allenarsi è la soluzione giusta per tenersi o ritornare in forma. Ma come trovare la motivazione? Ecco alcuni consigli scientifici per ritrovare la motivazione ad allenarsi (a casa o in palestra).

Obiettivi semplici e raggiungibili

Chi si dà un obiettivo più semplice e a portata di mano, come completare un numero di sessioni di allenamento a settimana, ha molte più probabilità di attenersi al programma, rispetto a coloro che si concentrano su un risultato generico e lontano, come perdere peso.

Dunque meglio focalizzarsi sui prossimi allenamenti, senza pensare troppo al futuro.

Allenarsi con qualcosa che ci piace

Allenarsi non vuol dire per forza andare in palestra e sollevare pesi, che a molti causa noia, ma anche un’escursione in montagna o una lezione di danza rimettono il corpo in movimento. Optare per queste attività anche all’aperto farà tornare la voglia di allenarsi.

Ricompensa post-allenamento

Charles Duhigg, autore dell’imprescindibile Il potere delle abitudini, Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle (Tea) consiglia di concederci una ricompensa dopo l’allenamento.

Ad esempio concedendosi un frullato, uno spuntino dolce o un episodio di una serie tv in seguito alla fatica. La motivazione poi diventa intrinseca, poiché il cervello inizia ad associare il sudore e la fatica con l’ondata di endorfine.

Analizzare il problema

Uno dei “trucchetti” per ritrovare la motivazione ad allenarsi è piuttosto capire cosa ci trattiene dal mettere in pratica un comportamento.

Identificare il motivo per il quale non riusciamo a trovare la voglia di allenarci aiuterà a risolvere la questione.