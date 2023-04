Cimici in giardino: come eliminarle senza veleni

In giardino, mentre si legge o si accolgono gli ospiti, è possibile, a un certo punto, avvertire un ronzio alquanto fastidioso. Si tratta di insetti come le cimici che fanno visita anche nelle aree verdi perché attratte dalle varie piante. Scopriamo come allontanarle senza l’uso di insetticidi e godersi la pace dello spazio verde di casa.

Cimici in giardino

Non solo si ha una invasione delle cimici in casa, vicino alle luci o altre fonti di illuminazione per scaldarsi oppure accanto alle finestre, ma anche il giardino può essere preso d’assalto da questi insetti. Sono insetti appartenenti alla famiglia dei fitofagi, quindi si nutrono della linfa delle piante presenti in giardino e nell’orto.

Sono anche insetti alquanto prolifici al punto che arrivano a deporre fino a 400 uova per adulto causando così una vera e propria infestazione, non solo nell’abitazione, ma anche nella zona verde. Per le piante rischia di essere un nemico da combattere dal momento che le rovina e le danneggia, quindi cercare di eliminarla è la cosa migliore da fare.

Le cimici sono parassiti che si muovono soprattutto durante il giorno, mentre la notte sono al riparo e quindi si riposano, spesso nell’abitazione o in qualche pianta che amano particolarmente. Tendono a muoversi con molta lentezza spostandosi pian piano da un luogo all’altro del giardino. Inoltre, tendono a mimetizzarsi con facilità ed essendo di colore verde riescono a nascondersi tra le piante.

Cimici in giardino: cause

Sono insetti considerati da tutti dei parassiti alquanto fastidiosi che giungono a disturbare a qualsiasi ora del giorno sopratutto durante il periodo autunnale e invernale quando le temperature tendono a scendere. Per coloro che, nella fase primaverile, cominciano a dedicarsi all’orto, le cimici rappresentano sicuramente un pericolo.

Sono molto comuni, non solo nei giardini, ma anche in orti e frutteti poiché qui possono trovare le piante di cui succhiano la linfa per nutrirsi e proseguire così la specie. Sono presenti nelle zone verde di casa soprattutto perché si nutrono della linfa delle piante aspirandola. Nelle aree di campagna, che sono ricche di verde, la loro presenza è ancora più massiccia.

Sono amanti degli ortaggi e delle piante da frutto, quindi se nel giardino si hanno degli alberi di melo, di albicocco o anche di pomodoro, è bene prestare la massima attenzione onde prevenire una proliferazione di questi insetti. Oltre al giardino, anche i vasi sono luoghi definiti prediletti da questi insetti.

Si consiglia quindi di proteggere le piante da frutto e gli ortaggi dalle cimici con delle reti anti-insetto in modo da evitare che si avvicinino o anche con un repellente come Ecopest Home che permette di tenerle alla larga senza ucciderle. Ci sono rimedi naturali come l’erba gatta da piantare in giardino che le tiene lontano.

Cimici in giardino: rimedio naturale

Questi insetti non sono solo presenti in casa, ma rischiano di danneggiare anche le piante e gli alberi da frutto del giardino. Per allontanare ed eliminare le cimici, senza l'uso di veleni o pesticidi, la soluzione ideale è affidarsi a un rimedio naturale che sicuramente dona i suoi benefici.

Un dispositivo innovativo e all'avanguardia dal momento che, essendo tecnologico, si basa sull'interferenza magnetica e gli ultrasuoni che sono impercettibili all'orecchio umano, ma che questi insetti riescono a captare e quindi evitano di avvicinarsi alla casa.

Non causa nessun disturbo o fastidio agli esseri umani e animali domestici dal momento che è sicuro, ecologico, quindi evita di apportare danni all'ambiente. Silenzioso, non emette suoni e inodore, privo di odori molesti. Fornisce una protezione h24 7 giorni su 7 contro qualsiasi insetto che possa proliferare in giardino, quali ragni, vespe, calabroni, mosche, ma anche roditori.

Funziona su un raggio d'azione di circa 250 metri quadrati fornendo tutta la sicurezza necessaria.

