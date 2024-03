Come usare l’olio di ricino per far crescere i capelli

L’olio di ricino è un olio di origine vegetale che deriva dai frutti della pianta del ricino, pressandoli e raffinandoli. E’ una pianta sempreverde originaria dell’Africa centrale, anche se ormai è coltivata in altre regioni con climi caldi. Si tratta di un olio dai molteplici usi e benefici, non solo in ambito cosmetico o farmaceutico ma anche nel campo industriale, per esempio come lubrificante in meccanica. Tradizionalmente veniva usato come rimedio medicinale per il trattamento di diversi disturbi e patologie.

Molto usato anche nella cosmetica, è apprezzato sopratutto per le proprietà benefiche che ha sui capelli. Vediamo insieme in che modo quest’olio può aiutarci nella cura e nella crescita della nostra chioma e quali sono i suoi benefici.

Come fare crescere i capelli con l’olio di ricino

Questo olio è un ottimo modo per la cura e la crescita dei capelli grazie alle sue proprietà. Innanzitutto è ricco di acido ricinoleico, un tipo di acido omega 9 che possiede potenti proprietà antibatteriche e fungicide che combattono l’eccesso di sebo e forfora nelle fibre dei capelli. Grazie a questi acidi grassi, ha anche proprietà emollienti che idratano e migliorano il volume dei nostri capelli. Inoltre, queste proprietà riducono la possibile secchezza dei capelli.

Ha proprietà rigenerative che prevengono la caduta dei capelli e in questo modo ne favoriscono la crescita. Inoltre rinforza i capelli e ne aumenta lo spessore. L’olio di ricino è molto nutriente, quindi migliora l’aspetto dei capelli, li ristruttura e previene le doppie punte. Infine, la sua applicazione donerà anche più lucentezza e morbidezza ai nostri capelli.

Olio di ricino: maschera per capelli

Preparare in casa un impacco per i nostri capelli che abbia come ingrediente principale quest’olio è molto semplice. Bisogna innanzitutto sapere che si tratta di un olio molto denso, per questo è consigliabile diluirlo con un altro tipo di olio, per esempio quello di mandorle o di cocco. Vediamo ora cosa ci serve e come preparare una maschera che farà rinascere i nostri capelli.

3 cucchiai di olio di ricino

1 cucchiaio di olio di jojoba

1 cucchiaio di olio di cocco

3 gocce di olio essenziale di menta

1 barattolo di vetro.

Procedimento

Il primo passo è quello di mettere in una ciotola o un recipiente, 3 cucchiai di olio di ricino e mescolarlo con 1 cucchiaio di olio di jojoba ed un cucchiaio di olio di cocco. E’ importante usare gli altri due olii per diluire quello di ricino, in questo modo potremo distribuirlo più facilmente sui nostri capelli. Inoltre, sia la jojoba che il cocco, hanno proprietà che stimolano la crescita dei capelli e idratano anche il cuoio capelluto in profondità.

Il passo successivo è aggiungere alla miscela 2 o 3 gocce di olio essenziale di menta. Lo usiamo semplicemente per dare un profumo più gradevole al rimedio, visto che il ricino tende ad avere un cattivo odore. Se non ti piace la menta puoi aggiungere altri oli aromatici come olio di rosmarino, tea tree, ecc. Versa tutta la miscela in un barattolo di vetro che possegga un coperchio di chiusura. Quando è ben chiuso, agitalo per alcuni minuti in modo che tutto sia ben mescolato.

Ora, devi riempire la ciotola con acqua molto calda e immergerci il barattolo chiuso. In questo modo, l’olio si diluirà bene e la sua applicazione sarà più semplice. L’acqua non deve essere troppa, perchè nel caso ne entri un po’ dentro il barattolo la nostra miscela diventerebbe inutilizzabile. Lascia che l’olio si scaldi da 2 a 4 minuti. Quando l’olio si è riscaldato, versalo in una ciotola per tinture, così che l’applicazione risulti più facile. Invece della ciotola, puoi anche utilizzare una boccetta con contagocce.

Applicazione

Come tutte le maschere a base di olio, anche la nostra va applicata sui capelli umidi: possiamo inumidirli aiutandoci con uno spruzzino pieno di acqua tiepida. Quando hai il cuoio capelluto inumidito, devi prendere la miscela con le dita e massaggiare tutta la testa dai 3 ai 5 minuti. Perché il massaggio stimoli efficacemente il cuoio capelluto, devi fare movimenti delicati e circolari. Ora devi applicare l’olio su tutti i capelli. Per fare questo, bagna nuovamente le mani nella miscela e poi metti le dita tra i capelli, come se li stessi pettinando.

Quando avrai terminato di applicare il rimedio per far crescere i capelli, coprilo con una cuffia per la doccia e poi avvolgi tutto con un asciugamano imbevuto in acqua molto calda: il calore, infatti aumenta i benefici della maschera. Ora dovrai aspettare da 30 minuti a 3 ore o addirittura dormire con il turbante in testa. Una volta passato il tempo necessario, rimuovi tutto l’olio e lava i tuoi capelli come fai abitualmente. Perché questo rimedio sia efficace, devi usarlo da 1 a 2 volte a settimana.

Olio di ricino: prodotti migliori

I prodotti necessari alla maschera che vi abbiamo presentato in questo articolo sono tutti facilmente acquistabili comodamente da casa su Amazon. Abbiamo selezionato per voi i prodotti migliori per creare una maschera perfetta. Provate a farla, e i vostri capelli vi ringrazieranno! Di seguito vi proponiamo quindi gli articoli migliori

1)Olio di ricino puro 100ml,ad un prezzo scontato del ben 69%. Rimedio contro diradamento, nonché contro la perdita di capelli.

2)Olio di ricino 473 ml,utilizzabile nella cura dei capelli e della pelle, per una pelle sana e capelli brillanti e luminosi.

3)Olio di cocco,200 ml, ad un prezzo scontato del 33%, idratante versatile, per una pelle giovane e vellutata e capelli lucenti e corposi.

4)Olio di jojoba, composto da olio di argan per l’idratazione e l’elasticità dei capelli, olio di mandorla per una cura in profondità del cuoio capelluto e L’olio di jojoba a protezione dall’aria secca e dai raggi UV