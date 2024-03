L’idea di tentativi mirati per farsi venire la febbre sembra una prerogativa esclusiva di bambini o ragazzini un po’ più grandi. Soprattutto quando il giorno dopo c’è un compito in classe particolarmente difficile o un’interrogazione con un’insegnante severa. In realtà i motivi che possono spingere qualcuno a cercare di farsi venire la febbre possono essere anche molto diversi da questo. Alcuni possono essere spia di disagi più gravi. Ma perché alcune persone cercano veramente di farsi venire la febbre da sole? Cerchiamo di capire alcune delle motivazioni possibili, e quali sono i metodi che vengono spesso utilizzati per cercare di raggiungere l’obiettivo.

I motivi sottostanti all’obiettivo insano di procurarsi la febbre

A parte l’esempio già preso in considerazione di uno studente svogliato o spaventato, quando a cercare di farsi venire la febbre sono ragazzi in età infantile e adolescenziale, il genitore che si accorge di questa situazione non dovrebbe sottovalutarla. Senza fare inutili drammi dovrebbe anzi approfondire le motivazioni che hanno spinto verso questa direzione. Ciò perché questa tipologia di atteggiamento, magari combinata ad altro, potrebbe nascondere in realtà una situazione di profondo disagio. Pensiamo ad esempio al fenomeno del bullismo e a quanto questo odiernamente risulti diffuso e grave. Capirete bene che per un genitore non è possibile fare finta di niente, se si accorge che il proprio figlio usa l’espediente della febbre per non recarsi a scuola. Inutile e controproducente sarebbe rimproverare o mettere in punizione. L’atteggiamento giusto in questi casi è approfondire e cercare di capire se si deve intervenire diversamente, con una funzione di aiuto e di supporto. Ma non pensiate che gli adulti siano esonerati da atteggiamenti infantili come questo. Nel loro caso si potrà parlare di mancanza di responsabilità.

Come farsi venire la febbre da soli: i modi fantasiosi

Lo staff di Lucania News 24 non solo spiega come farsi venire la febbre ma afferma anche che sono davvero tanti i modi che è possibile utilizzare per cercare di innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni veramente fantasiosi, altri abbastanza intuitivi. Il metodo più classico è quello di cercare di prendere il famoso colpo d’aria vestendosi in maniera leggera magari un pochino sudati ed esporsi poi alle temperature rigide esterne. Ma per innalzare la temperatura corporea va bene anche il colpo di sole, anche se risulta essere decisamente più rischioso rispetto al metodo precedente. In questo caso ci si deve esporre al sole per un periodo di tempo abbastanza lungo, nel giro di pochi giorni la temperatura corporea dovrebbe salire. Tuttavia il pegno da pagare potrebbe tradursi in sintomi secondari ma fastidiosissimi come nausea e mal di testa. Alcuni metodi sono veramente ridicoli, altri troppo pericolosi.

Perché procurarsi la febbre quando è possibile fingerla?

Come dicevamo prima, per gli adulti che a volte sembrano poco cresciuti e si comportano come bambini ed adolescenti, non è necessario per forza causare realmente un innalzamento della temperatura del proprio corpo. Si potranno utilizzare degli stratagemmi per simularla, avvicinando ad esempio il termometro ad una fonte di calore. Il metodo più antico è quello di immergere la punta del termometro in un liquido caldo, anche il latte. Metodo ideale per chi deve convincere la mamma. Tuttavia non c’è da esagerare: nessuno potrebbe verosimilmente sopravvivere a temperature superiori ai 42 gradi centigradi, non trovate?