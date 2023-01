Olaplex N.3 Hair Perfector è la crema per capelli che ha fatto letteralmente impazzire le donne di tutto il mondo. Pensata per il mantenimento a casa, contiene l’ingrediente attivo (e segreto!) del sistema Olaplex. Olaplex N.3 agisce principalmente riparando i ponti disolfuro danneggiati da trattamenti chimici come colorazione, decolorazione, stiratura o permanente.

Ecco la guida che spiega come usarlo.

Come usare Olaplex N.3: la guida step by step

Olaplex 3 migliora visibilmente la salute, la texture e la forza dei capelli. La crema ristrutturante per capelli danneggiati Olaplex N.3 è un vero e proprio filler ristrutturante, per un effetto super riparatore del 68% più efficace e per capelli 3 volte più forti. Andiamo a scoprire come si usa Olaplex N.3, con la guida step by step.

E’ facilissimo:

1. Applicate una quantità generosa di Olaplex N.3 su capelli umidi e tamponati e distribuite con cura. Se i capelli hanno residui di altri prodotti, come olio o silicone, è consigliabile fare prima uno shampoo leggero. Consigliamo di applicarlo su capelli umidi, tamponati, per evitare lo spreco di prodotto!

2. Lasciate in posa per almeno 30 minuti. Potete prolungare il tempo di posa se volete accentuare il risultato!

3.

Risciacquate, fate uno shampoo e applicate il conditioner. Vi consigliamo di utilizzare Olaplex N.4 Shampoo e Olaplex N.5 Conditioner per risultati ottimali!

Olaplex N.3 Hair Perfector è utilizzabile anche come trattamento per la notte, da lasciare in posa fino alla mattina successiva, oppure come lozione da applicare prima di una sauna o in spiaggia.

Olaplex N.3: a cosa serve

Olaplex N.3 nasce come prodotto di bellezza per rispondere alle esigenze di tutti i tipi di capelli.

Che siano colorati, trattati o naturali, ogni giorno vengono esposti a danneggiamenti. Olaplex N.3 è efficace sia per prevenire, sia per riparare i danni, riportando i capelli al loro stato originale. I vostri capelli sono un investimento, l’unico accessorio che non vi togliete mai.