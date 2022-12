I trattamenti effetto freddo migliorano la pelle del viso e alleviano tensioni e dolori sul corpo. Ecco le ultime novità e i tool per praticare lo skin icing fai-da-te. Scopriamolo in questo articolo.

Beauty tool effetto ghiaccio: come tonificare viso e corpo

Il ghiaccio è uno dei segreti di bellezza su cui confidano star e facialist per sgonfiare e tonificare il viso. Da qui nascono maschere effetto ice, prodotti da conservare in frigorifero prima dell’applicazione e tool ghiacciati da utilizzare sulla pelle per calmarla e migliorare la microcircolazione. La pratica, chiamata skin icing, prevede di esporre la pelle del viso al freddo intenso per qualche minuto.

Basta anche immergere il viso per qualche minuto in una ciotola riempita con semplici cubetti di ghiaccio per compattare, tonificare la cute e sgonfiare le borse sotto agli occhi.

I benefici del freddo sul viso

Il freddo ha un effetto anti-age perché riduce le citochine pro-infiammatorie e aumenta la qualità del collagene. L’immediata vasocostrizione causata dal freddo si traduce in una migliore luminosità e tonicità cutanea e nella diminuzione del gonfiore. Il ghiaccio riduce le infiammazioni e per questo apporta benefici alla pelle acneica.

Crioterapia: il potere del freddo sul corpo

Ghiaccio: estetica e funzionalità. Il potere del freddo sulla pelle non si ferma solo al lato estetico, ma ha anche un beneficio funzionale.

Nasce, infatti, per alleviare le tensioni muscolari e articolari. La crioterapia che promuove l’anti-aging e fa da booster al metabolismo (si arrivano a consumare fino a 800 calorie dopo una seduta di crioterapia) è una delle pratiche più usate anche dagli sportivi perché rimuove i dolori muscolo-scheletrici.

Tra le ultime novità per il corpo che sfruttano gli effetti positivi del freddo, c’è il massaggio crio dinamico. Prevede l’impiego del ghiaccio con una tecnica che agisce contro i dolori, gli inestetismi della pelle e l’affaticamento muscolare.

Durante il trattamento si eseguono movimenti a contatto con la cute con una particolare sfera fredda chiamata cryo-ball per attivare una vasodilatazione e un effetto anestetico che permettono di raffreddare in profondità la muscolatura durante una fase acuta di infortunio o dopo uno sforzo.