Che cos’è la baby anoressia?

La baby anoressia, nota anche come anoressia infantile, è una condizione che si manifesta nei bambini, solitamente tra i 6 mesi e i 3 anni, caratterizzata da un rifiuto persistente del cibo. Questo comportamento può generare preoccupazione nei genitori e nei caregiver, poiché può influenzare negativamente la crescita e lo sviluppo del bambino. A differenza dell’anoressia nervosa, che colpisce principalmente adolescenti e adulti, la baby anoressia è spesso legata a fattori più complessi, inclusi aspetti fisici, psicologici e ambientali.

Segnali da osservare

È fondamentale prestare attenzione ai segnali che possono indicare la presenza di baby anoressia. Tra i principali segnali d’allerta ci sono la perdita di peso o il mancato aumento di peso nel tempo, l’irritabilità durante i pasti e la mancanza di interesse per il cibo. Se un bambino mostra un rifiuto costante del cibo, piangendo o diventando ansioso quando gli viene offerto da mangiare, è importante consultare un pediatra per una valutazione approfondita.

Cause del rifiuto alimentare

Le cause della baby anoressia possono variare notevolmente da bambino a bambino. Alcuni bambini possono rifiutare il cibo a causa di problemi medici, come difficoltà nella deglutizione o dolori associati all’alimentazione. Altri possono sviluppare una resistenza alimentare per motivi psicologici, come stress o ansia legati a cambiamenti nella routine familiare. È importante non forzare il bambino a mangiare, poiché ciò può creare un’associazione negativa con il cibo e aggravare il problema.

Strategie per affrontare la baby anoressia

Affrontare la baby anoressia richiede un approccio paziente e comprensivo. Creare un ambiente positivo durante i pasti è fondamentale: evitare pressioni eccessive e rendere il momento del pasto un’occasione di socializzazione può aiutare a migliorare l’appetito del bambino. Offrire piccole porzioni di cibo e introdurre nuovi alimenti gradualmente, rispettando i tempi del bambino, può facilitare l’accettazione di nuovi sapori e consistenze. Inoltre, coinvolgere il bambino nella preparazione dei pasti può stimolare il suo interesse per il cibo.

Quando cercare aiuto professionale

Se il rifiuto del cibo persiste o se si notano segnali di allerta, è fondamentale consultare un professionista. Un pediatra o un nutrizionista pediatrico possono fornire una valutazione approfondita e suggerire strategie mirate per affrontare la situazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario l’intervento di uno specialista in disturbi alimentari infantili per supportare il bambino e la famiglia nella gestione del problema.