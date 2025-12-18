Concerti di Musica Rinascimentale e Barocca a Trieste: La Rassegna Imperdibile

Il 16 dicembre 2025, la Chiesa Luterana di Trieste ospiterà un evento musicale di grande importanza. Gli studenti del Conservatorio ‘G. Tartini’ si esibiranno in un concerto dedicato alla musica del periodo rinascimentale e barocco. Questo rappresenta un’occasione unica per appassionati e curiosi di immergersi in un repertorio affascinante.

Il programma della serata

Il concerto avrà inizio alle ore 17:00 e vedrà protagonisti gli studenti delle classi di Canto Rinascimentale e Barocco, Flauto dolce, Flauto traverso, Chitarra, Viola da gamba e Organo. Ogni esibizione rappresenterà un viaggio attraverso melodie storiche, caratterizzate da armonie complesse e ritmi incantevoli, capaci di trasmettere l’essenza di un’epoca passata.

Docenti e allievi coinvolti

La direzione artistica dell’evento è affidata a docenti di spicco nel panorama musicale. Il professore Romina Basso guiderà gli studenti di canto, mentre il professore Manuel Staropoli si occuperà del flauto dolce. L’organo avrà un’importante presenza, con le performance dei professori Elisa Teglia e Manuel Tomadin.

Il coro di soprani, composto da talenti come Evita Bertolini, Gabriella Sofia Donadio, Valeria Kasyanova, Penelope Montanaro e Nina Piščanc, proporrà interpretazioni di grande impatto emotivo. Il tenore Carlo Ian Poclen arricchirà l’esibizione con la sua voce, mentre gli strumentisti Lucia Visintini e Enrico Sansone, al flauto dolce, Andrea Podgornik, alla chitarra barocca, e Alessandro Nigro, alla viola da gamba, contribuiranno a creare un programma musicale di alta qualità.

Un’opportunità culturale

Partecipare a questo concerto non significa solamente assistere a un’esibizione, ma rappresenta anche un’importante occasione per apprezzare la ricchezza culturale di un periodo musicale che ha influenzato profondamente la storia della musica. La musica rinascimentale e barocca si caratterizzano per una varietà di stili e forme che continuano a ispirare compositori e musicisti contemporanei.

Il valore didattico dell’evento

Per gli studenti del conservatorio, esibirsi in un contesto così prestigioso rappresenta un’importante esperienza formativa. Sotto la guida dei loro insegnanti, questi giovani talenti avranno l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni e di confrontarsi con un pubblico appassionato.

Inoltre, l’evento offre un’importante occasione di networking per i giovani musicisti, che potranno entrare in contatto con professionisti del settore e ampliare le loro prospettive future.

Il concerto del 16 dicembre 2025

Il concerto del 16 dicembre 2025 rappresenta un’importante opportunità per ascoltare musica di qualità e assistere a un incontro tra generazioni di musicisti. La Chiesa Luterana di Trieste si trasformerà in un luogo di celebrazione della musica antica, unendo artisti e pubblico in un’esperienza indimenticabile.