Serena Enardu è una showgirl e influencer di origine sarda; sui social è molto seguita e conta attualmente quasi mezzo milione di follower. La Enardu, insieme alla sua gemella, è divenuta famosa al grande pubblico con la partecipazione al programma Uomini e Donne e al reality show Temptation Island VIP. Nasce a Quartu Sant’Elena (Cagliari) il 19 luglio 1976.

Il successo vero e proprio comunque arriva con Uomini e Donne. Qui conosce l’ex calciatore e corteggiatore Giovanni Conversano, ma la relazione si conclude con un nulla di fatto. Dopo qualche anno Serena intraprende una relazione con il cantante Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. Con il passare degli anni il rapporto si raffredda e nel 2019 decidono di mettere alla prova il loro amore partecipando al programma Temptation Island VIP.

Serena Enardu ha un figlio di nome Tommaso nel 2005 da un uomo la cui identità resta ancora avvolta nel mistero. Negli ultimi tempi Serena dopo Temptation Island Vip è dimagrita molto, se ne sono accorti anche Maria De Filippi e tutti i presenti nello studio di Uomini e Donne. Anche Pago ha confermato che la sua ex fidanzata è dimagrita davvero tanto dopo il reality show.

I fan si sono preoccupati perché la showgirl sarda partiva da un fisico già molto asciutto e vederla ancora più magra ha fatto preoccupare tutti. Serena ha ricevuto tanti messaggi da parte dei fan, in cui le hanno detto di mangiare di più e rimettersi in forma. Lei ha risposto dicendo di star mangiando e di aver perso sei chili da 54 a 48 che per un fisico già asciutto come il suo, è tanto.

La dieta di Serena Enardu: come si tiene in forma?

La showgirl sarda e influencer molto seguita sui social Serena Enardu si tiene sempre in forma. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sempre mostrata con un fisico molto asciutto e scolpito evidentemente da anni di palestra. Infatti la showgirl ha più volte confessato di essere appassionata di sport: tra allenamenti, corsa, yoga e tante altre attività.

Oltre alla dieta equilibrata e sana, infatti, Serena Enardu non trascura mai l’attività fisica. E come tante altre influencer e personaggi tv la combinazione tra i due regala risultati notevoli, anche alla lunga.