In inverno il raffreddore e l’influenza sono all’ordine del giorno e di conseguenza le persone si trovano a dover convivere con il naso chiuso. Per contrastare la congestione nasale vi suggeriamo quindi di provare alcuni rimedi naturali che risulteranno davvero benefici.

Suffumigi contro la congestione nasale

I suffumigi rappresentano uno dei migliori rimedi naturali contro la congestione nasale. Per effettuarli basta semplicemente mettere un po’ di oli essenziali all’eucalipto in acqua bollente e respirare a pieni polmoni.

Questo genere di olio essenziale infatti vanta delle proprietà balsamiche davvero importanti. In alternativa si può utilizzare anche olio essenziale di basilico, olio essenziale di rosmarino oppure olio essenziale di menta. Tutti questi prodotti infatti sono ricchi di benefici in caso di naso chiuso e in generale in caso di influenza e raffreddore.

Tisane calde per combattere la congestione nasale

Le tisane calde sono un ottimo metodo naturale per decongestionare il naso in modo efficace. In particolare vi suggeriamo di bere tisane allo zenzero e tisane all’echinacea che possiedono delle straordinarie proprietà antinfiammatorie, antivirali e contribuiscono quindi ad alzare le difese immunitarie.

In commercio ci sono anche tisane balsamiche che favoriscono la fluidità delle mucose e delle secrezioni bronchiali. Queste sono naturali in quanto contengono ingredienti come liquirizia, anice verde, timo e menta.

Lavaggi nasali contro la congestione nasale

I lavaggi nasali sono molto utili per pulire le cavità nasali ed eliminare il muco presente in caso di congestione nasale. Vi suggeriamo in questo caso di utilizzare una salina isotonica o ipertonica aiutandovi con una siringa.

In alternativa è possibile anche utilizzare delle fialette monodose che risultano particolarmente utili per i bambini.

Anche gli spray nasali sono perfetti per liberare il naso. In questo caso vi suggerimamo di usare prodotti a base di acqua di mare utili anche per l’igene quotidiana delle cavità nasali.