Corsi per il tempo libero: opportunità creative e formative al Centro Civico

Il Centro Civico si prepara a dare il via a una nuova stagione di corsi per il tempo libero, offrendo un’ampia gamma di opportunità formative e creative. A partire da, adulti, bambini e anziani potranno scegliere tra una varietà di attività, dai laboratori artistici alle discipline sportive, dalle lingue straniere alle tecniche di benessere.

Tutti i corsi inizieranno non appena i docenti avranno formato le classi, e gli orari e i livelli potrebbero subire variazioni. Inoltre, per molti corsi è possibile iscriversi anche durante l’anno, rendendo l’offerta ancora più flessibile e accessibile.

Arte e creatività: esprimersi attraverso le arti figurative

Per gli amanti dell’arte, il Centro Civico propone due corsi di arti figurative. Il primo, Disegno creativo è tenuto da Esplora Ets e si svolge ogni sabato dalle 16:00 alle 18:00, con un costo orario di €13,50. Il corso avrà una durata di sei mesi, da ottobre a marzo.

Un’altra interessante opportunità è il progetto di Arteterapia per il risveglio della creatività, condotto da Liana Montaruli. Le lezioni si tengono ogni venerdì dalle 20:00 alle 22:00, con un costo orario di €12. Questo corso, che si svolge da gennaio ad aprile, è ideale per chi desidera esplorare la propria creatività in un contesto terapeutico.

Attività per bambini e ragazzi: imparare giocando

I più piccoli non sono dimenticati: il Centro Civico offre una serie di laboratori dedicati ai bambini e ragazzi. Tra questi, Esplorando laboratori per bambini tenuto da Esplora Ets, si svolge ogni giovedì dalle 10:30 alle 12:00, con un costo orario di €13,50. Il corso avrà una durata di tre mesi, da ottobre a dicembre.

Per i genitori che desiderano stimolare lo sviluppo psicomotorio dei loro bambini, il Centro Civico propone il corso di Psicomotricità e tummy time sempre tenuto da Esplora Ets. Le lezioni si tengono martedì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30, con un costo orario di €13,50. Il corso avrà una durata di otto mesi, da ottobre a maggio.

Beneessere e sport: prendersi cura di sé

Per chi cerca attività di benessere e sport il Centro Civico offre una vasta gamma di corsi. Tra questi, l’Acroyoga tenuto da Esplora Ets, si svolge ogni lunedì dalle 20:00 alle 22:00, con un costo orario di €13,50. Il corso avrà una durata di sette mesi, da settembre a marzo.

Per gli appassionati di yoga il Centro Civico propone due corsi. Il primo, Incontro lo yoga è tenuto da Silvia Galli e si svolge ogni mercoledì dalle 20:00 alle 20:45, con un costo orario di €11. Il corso avrà una durata di dieci mesi, da settembre a giugno. Il secondo corso, Vinyosa yoga è tenuto da Miryam Magnoni e si svolge ogni martedì dalle 20:00 alle 21:00, con un costo orario di €13,50. Anche questo corso avrà una durata di dieci mesi, da settembre a giugno.

Per gli anziani, il Centro Civico propone il corso di Ginnastica dolce over 60/70 tenuto da Esplora Ets. Le lezioni si tengono mercoledì e venerdì mattina, con un costo orario di €13,50. Il corso avrà una durata di dieci mesi, da settembre a giugno.

Comunicazione e lingue: ampliare i propri orizzonti

Per chi desidera migliorare le proprie competenze di comunicazione il Centro Civico offre due corsi. Il primo, Colloqui di gruppo metodo counseling e mediazione corporea è tenuto da Anna Russo e si svolge ogni lunedì e venerdì dalle 18:30 alle 20:30, con un costo orario di €6. Il corso avrà una durata di otto mesi, da ottobre a maggio.

Il secondo corso, Communication academy è tenuto da Laura Pozzi e si svolge ogni mercoledì dalle 20:00 alle 22:00, con un costo orario di €10. Il corso avrà una durata di quattro mesi, da ottobre a gennaio.

Per chi desidera imparare una nuova lingua, il Centro Civico propone due corsi. Il primo, Hallo deutsch! Tedesco da zero è tenuto da Margherita Ribaudo e si svolge ogni sabato dalle 11:00 alle 12:30, con un costo orario di €8. Il corso avrà una durata di otto mesi, da ottobre a maggio.

Il secondo corso, Italiano per Migranti – un ponte di parole è tenuto da Diritti Insieme Aps e si svolge ogni martedì e giovedì dalle 09:00 alle 11:30, con un costo orario di €0,25. Il corso avrà una durata di dieci mesi, da settembre a maggio.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare direttamente i docenti o recarsi al Centro Civico San Carlo – San Giuseppe situato in via Silva 26. Gli orari di apertura sono il giovedì dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. È possibile contattare il Centro Civico tutti i giorni via email o, il lunedì dalle 14:00 alle 16:00, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 09:00 alle 13:00, chiamando il numero 039.2374324.