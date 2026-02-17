corsi di yoga del cus: tre edizioni gratuite nel progetto prisma 2.0

Il Cus lancia corsi di yoga nell’ambito del progetto prisma 2.0

Il Cus promuove una serie di corsi di yoga nell’ambito del progetto Prisma 2.0 destinati a chi intende avvicinarsi o approfondire la pratica. L’offerta è pensata per coniugare benessere fisico e gestione dello stress mediante esercizi mirati e tecniche di respirazione.

Ciascun corso si svolge su più incontri settimanali per un totale complessivo di 10 ore. La proposta è organizzata in tre edizioni distinte, con un massimo di dieci partecipanti per ciclo per garantire qualità didattica e attenzione personalizzata. Sono inoltre previsti posti riservati per gli studenti ospitati nelle Case dello studente, misura volta a facilitare l’accesso alle residenze universitarie.

Struttura e frequenza dei corsi

Il programma prevede lezioni svolte due volte alla settimana fino al raggiungimento delle 10 ore complessive. Questa frequenza facilita l’inserimento della pratica nella routine quotidiana senza vincoli eccessivi e favorisce la continuità didattica.

Le lezioni sono strutturate in moduli con progressioni graduali, che alternano esercizi di mobilità, posture fondamentali e tecniche di rilassamento. L’impostazione didattica permette di adattare gli esercizi al livello individuale, rendendo il corso accessibile sia ai principianti sia a chi ha esperienza pregressa.

Durata e distribuzione settimanale

La frequenza bisettimanale garantisce continuità didattica e facilita il consolidamento delle pratiche. Il programma alterna esercizi attivi e fasi di recupero per favorire progressi graduali. Le sessioni forniscono elementi pratici e teorici volti a sviluppare autonomia nell’applicazione quotidiana degli esercizi. Si lavora su posture, respiro e consapevolezza corporea, con adattamenti individuali per livelli differenti.

Organizzazione delle edizioni e posti disponibili

I corsi sono suddivisi in tre edizioni indipendenti, ciascuna con un massimo di dieci partecipanti. Questa scelta metodologica mira a garantire un rapporto docente-partecipante favorevole e spazio per correzioni individuali. Due posti per edizione sono riservati agli studenti ospiti delle Case dello studente, misura pensata per incrementare l’inclusività. L’organizzazione prevede inoltre monitoraggi periodici per valutare il livello di apprendimento e adattare i contenuti alle esigenze del gruppo.

Iscrizioni e vincoli logistici

L’organizzazione prevede che le iscrizioni seguano le procedure ufficiali del Cus e che la modulistica sia disponibile sui canali istituzionali. La continuità con i monitoraggi periodici richiede che le iscrizioni siano tempestive per consentire adeguamenti didattici e logistici.

La disponibilità limitata comporta priorità oggettive per alcune categorie; le riserve per le Case dello studente sono gestite secondo regolamenti interni. Per ogni corso è richiesto l’invio della documentazione indicata e l’accettazione delle norme sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi.

Dal punto di vista strategico, la formula a piccoli gruppi facilita la conformità alle normative e l’ottimizzazione delle aule. Le informazioni su eventuali variazioni di orario, sedi o capienze saranno comunicate tramite i canali ufficiali del Cus.

Benefici attesi e destinatari

Il progetto si rivolge principalmente alla comunità universitaria, con particolare attenzione a studentesse e giovani donne. La proposta didattica mira a integrare il benessere psicofisico nella routine quotidiana mediante una pratica regolare. I partecipanti possono attendersi un miglioramento della flessibilità, un aumento della consapevolezza del respiro e strumenti pratici per la gestione dello stress.

Dal punto di vista organizzativo, le lezioni sono pensate per piccoli gruppi e per garantire accessibilità e continuità. Per informazioni su orari, sedi e modalità di iscrizione è disponibile la segreteria della Direzione Generale del Cus, che fornisce supporto e chiarimenti.