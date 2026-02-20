Corso breve di meditazione con un fiore a Cuneo: appuntamento del 24 febbraio 2026

Laboratorio di meditazione per principianti — 24 febbraio 2026

Se sei curioso della meditazione ma non sai da dove cominciare, questo laboratorio pratico è pensato per te. L’appuntamento è il 24 febbraio 2026, dalle 18:00 alle 19:00, presso il Comitato di Quartiere Cuneo Centro (via Silvio Pellico 10). L’incontro è gratuito, ma i posti sono limitati: per partecipare è necessario registrarsi tramite la pagina Eventbrite indicata nell’annuncio.

Perché osservare un fiore?

Usare un fiore come punto di attenzione è un modo semplice ed efficace per allenare la presenza. Guidando lo sguardo e la respirazione verso un oggetto concreto — la sua forma, i colori, la texture — si impara a restare nel momento senza ricorrere a tecniche complesse. Per chi è alle prime esperienze, questo approccio sensoriale funge da ancora: ritorni al respiro, esplori sensazioni e scopri come piccole pratiche possano calmare la mente. Numerosi studi e dati dalla pratica quotidiana mostrano che esercizi brevi e ripetuti di attenzione sensoriale aiutano a gestire lo stress e migliorano la concentrazione.

Cosa aspettarsi e quali benefici

La sessione propone esercizi guidati facili da ripetere a casa: osservazioni mirate, semplici pratiche di respirazione e pause consapevoli da inserire nella routine. L’obiettivo è aumentare la capacità di focalizzazione, ridurre la tensione mentale e offrire strumenti pratici per la regolazione emotiva. Anche una singola ora può lasciare spunti utili per quotidiani momenti di calma e presenza.

Dettagli pratici e consigli

– Luogo: Comitato di Quartiere Cuneo Centro, via Silvio Pellico 10 – Data e orario: 24 febbraio 2026, 18:00–19:00 – Costo: gratuito (prenotazione obbligatoria su Eventbrite) – Posti limitati: si consiglia la prenotazione anticipata

Presentati qualche minuto prima per facilitare l’accoglienza. Porta abiti comodi; se vuoi, un piccolo cuscino o un asciugamano per sederti più comodamente. Gli organizzatori forniranno il materiale naturale necessario per l’esercizio: segnala al momento della registrazione eventuali allergie o esigenze particolari.

Iscrizione e logistica

La registrazione serve per assegnare i posti e predisporre il materiale. Prenotare in anticipo migliora l’esperienza per tutti e permette di organizzare al meglio la sala. Eventuali aggiornamenti o comunicazioni verranno pubblicati sui canali ufficiali dell’evento: controlla l’annuncio prima dell’incontro.

A chi è rivolto

Il laboratorio è pensato per principianti e per chiunque voglia provare un approccio sensoriale alla meditazione senza premesse tecniche. Non è richiesta esperienza: le istruzioni sono chiare, guidate e facilmente replicabili a casa.

Aggiornamenti

Ultimo aggiornamento dell’annuncio ufficiale: 19/02/2026. Per ogni informazione aggiuntiva gli organizzatori rimangono a disposizione tramite i canali indicati nell’annuncio.