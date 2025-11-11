Corso di Yoga della Risata: Scopri il Benessere e il Divertimento alla Biblioteca di Barzanò

In un contesto in cui le sfide quotidiane possono sembrare opprimenti, risulta fondamentale individuare momenti di gioia e benessere. A partire dal 9 novembre, la Biblioteca di Barzanò propone un’interessante iniziativa per arricchire le giornate con risate e positività: un corso di Yoga della Risata. Questa pratica innovativa non solo favorisce il buonumore, ma offre anche molteplici benefici per la salute fisica e mentale.

Cos’è lo yoga della risata?

Lo yoga della risata è una tecnica che combina il potere della risata con esercizi di respirazione tipici dello yoga. Questa disciplina mira a migliorare il benessere e la salute di chi la pratica, indipendentemente dall’età o dalle capacità fisiche. Secondo l’Istituto di Yoga della Risata, tale approccio è supportato da oltre cinquant’anni di studi scientifici che ne evidenziano i benefici. La risata rappresenta un potente antidoto contro lo stress e può influenzare positivamente sia il nostro umore che il nostro corpo.

I benefici della risata

I fatti sono questi: la risata presenta numerosi vantaggi per il benessere psicofisico. Tra i più significativi, si possono evidenziare:

Rinforzo del sistema immunitario : La risata stimola la produzione di anticorpi, rendendo il corpo più resistente alle malattie.

: La risata stimola la produzione di anticorpi, rendendo il corpo più resistente alle malattie. Riduzione dello stress : Ridere libera endorfine, sostanze chimiche del benessere, aiutando a combattere l’ansia e la tensione.

: Ridere libera endorfine, sostanze chimiche del benessere, aiutando a combattere l’ansia e la tensione. Miglioramento delle relazioni sociali: Partecipare a sessioni di yoga della risata favorisce la coesione tra i partecipanti.

Dettagli del corso alla biblioteca di Barzanò

Il corso di Yoga della Risata si svolgerà ogni domenica alle 10.30, a partire dal 9 novembre. Gli incontri, condotti dalla trainer Ornella Marcante, sono aperti a tutti e non richiedono abilità particolari. Ogni sessione durerà circa un’ora e potrà ospitare fino a 20 partecipanti. Per garantire un posto, è consigliata la prenotazione tramite l’email [email protected].

Programma delle lezioni

Le sessioni proseguiranno anche nelle domeniche successive, il 16 e il 30 novembre, con ulteriori date programmate in base al calendario delle attività della biblioteca. Gli aggiornamenti saranno disponibili sui profili social ufficiali della biblioteca, sia su Facebook che su Instagram.

Ridere per vivere meglio

Adottare la pratica dello Yoga della Risata rappresenta un’opportunità per integrare momenti di felicità nella routine quotidiana. Questo approccio contribuisce a una maggiore energia e stimola la creatività e l’ottimismo, elementi fondamentali per affrontare le sfide della vita quotidiana. La combinazione di risate e respirazione profonda favorisce una maggiore ossigenazione del corpo e del cervello, generando una sensazione di benessere duraturo.

La risata riveste un’importanza significativa nella vita. Partecipare a un corso di Yoga della Risata offre l’opportunità di trasformare un momento di svago in una vera e propria terapia per corpo e mente. La biblioteca di Barzanò è pronta ad accogliere i partecipanti in questo viaggio verso un’esistenza più serena e positiva.