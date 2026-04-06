Corso pratico di Hatha Yoga per ascoltare il proprio corpo

Il corso propone un approccio pratico per instaurare una comunicazione diretta con il corpo attraverso le principali tecniche dello hatha yoga. In un contesto in presenza, i partecipanti potranno apprendere e sperimentare Asana, Pranayama, Mudra e Bandha, accompagnati da un docente qualificato. Per Asana intendiamo le posture che supportano l’allineamento e la percezione corporea, mentre Pranayama descrive il lavoro consapevole sul respiro. Questo corso non richiede prerequisiti particolari e si rivolge sia a chi cerca un primo approccio sia a chi desidera approfondire pratiche già conosciute.

L’offerta formativa si svolge dal 08/04/2026 al 27/05/2026 nel suggestivo contesto di Palazzo Englefield. Le lezioni sono programmate il mercoledì dalle 15:00 alle 16:30, per un totale di 8 incontri. Il corso è classificato come Prolungamento e ha codice 52028 (uid i52028). La guida didattica è affidata a Angela Uccula, che accompagnerà i partecipanti nella pratica in presenza, valorizzando la qualità del movimento e della respirazione come strumenti di ascolto interiore.

Cosa si impara durante il percorso

Il programma privilegia la dimensione esperienziale: ogni incontro include una sequenza di Asana mirate a sviluppare stabilità e apertura, sessioni di Pranayama per modulare il ritmo respiratorio e momenti dedicati a Mudra e Bandha per esplorare la ricchezza delle micro-azioni interne. Le mudra sono gesti simbolici che supportano la concentrazione, mentre i bandha sono contrazioni muscolari sottili che influenzano il flusso energetico; entrambi servono a raffinare la sensibilità somatica. L’obiettivo pratico è offrire strumenti che possano essere riproposti nella routine personale per favorire benessere e presenza.

Tecniche e progressione delle lezioni

Ogni sessione è strutturata in fasi: riscaldamento, lavoro tecnico sulle Asana, esercizi di Pranayama e chiusura con brevi pratiche meditative o rilassamento. La progressione è pensata per rispettare i tempi individuali, con varianti per principianti e approfondimenti per chi ha già esperienza. L’approccio didattico enfatizza il contatto consapevole con il corpo, privilegiando la qualità del movimento rispetto alla performance estetica, e mira a trasmettere pratiche sicure e sostenibili nel tempo.

Dettagli logistici e modalità

Il corso si svolge esclusivamente in presenza nella sede indicata: Palazzo Englefield. La cadenza è settimanale (periodicità 1) e il calendario copre esattamente il periodo dal 08/04/2026 al 27/05/2026. Non sono richieste attrezzature particolari oltre a un abbigliamento comodo e un tappetino personale; eventuali materiali di supporto verranno comunicati prima dell’inizio. La tipologia è definita come Prolungamento, pensata per chi desidera un percorso settimanale consistente e governato da una progressione didattica chiara.

Info amministrative

Il corso è identificato dal codice 52028 e dal uid i52028, informazioni utili per l’iscrizione e per eventuali comunicazioni con la segreteria. La docente responsabile è Angela Uccula, a cui spetta la conduzione delle lezioni e la supervisione tecnica. Non sono indicate tariffe nel materiale informativo fornito; per dettagli sul prezzo o su eventuali agevolazioni è consigliabile contattare la segreteria della sede. La modalità di erogazione è confermata come in presenza, con posti limitati a numero ragionevole per garantire qualità dell’insegnamento.

Benefici attesi e partecipazione

Partecipare a questo percorso significa investire nella propria capacità di ascolto corporeo: il lavoro su Asana aumenta la consapevolezza del corpo nello spazio, il Pranayama favorisce l’equilibrio emotivo e le Mudra e i Bandha affinano la percezione interna. Nel complesso, la pratica regolare può migliorare postura, respiro e gestione dello stress, restituendo una sensazione di maggiore centratura. Il corso è adatto a chi cerca un percorso strutturato e guidato, con incontri cadenzati ogni mercoledì dalle 15:00 alle 16:30 nella cornice di Palazzo Englefield.