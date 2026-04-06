Ciclo di meditazione con Neva Papachristou e intensivo con Frank Ostaseski

Questo testo presenta in modo chiaro e compatto gli appuntamenti di pratica contemplativa coordinati da Neva Papachristou e l’incontro speciale con il maestro Frank Ostaseski. Sono previste sessioni sia in presenza che in diretta tramite Zoom, mantenendo un approccio pratico al Dharma e alla meditazione vipassanā. Qui troverai le date esatte, gli orari e le informazioni essenziali sulla partecipazione; per chi cerca un percorso di consapevolezza è una panoramica utile e sintetica. La proposta include sia cicli di più incontri sia un intensivo di durata ridotta ma concentrata, pensati per differenti esigenze di pratica.

Le attività si svolgono a Vicolo d’Orfeo 1 – Roma (quando indicate come in presenza) e su Zoom per chi preferisce partecipare a distanza. Il programma è strutturato con incontri serali per facilitare l’integrazione della pratica nella routine quotidiana: ascolto guidato, esercizi di meditazione e momenti di condivisione. In alcuni casi la partecipazione è riservata ai Soci, in altri è specificato il vincolo di appartenenza a particolari gruppi; per questo è necessario verificare le condizioni di accesso e richiedere l’iscrizione secondo le modalità comunicate dall’organizzazione.

Seminario di aprile con Neva Papachristou

La docente propone un ciclo intitolato “Nessuno è perfetto, ma chi vuole essere un nessuno? La prigione dell’identità”, articolato in tre incontri che si tengono nei lunedì 13, 20 e 27 aprile dalle 20.00 alle 22.00. Le sessioni combinano insegnamento e pratica guidata di vipassanā, con esercizi volti a esplorare il rapporto tra identità personale e libertà interiore. L’approccio privilegia la concretezza: si alternano spiegazioni teoriche, meditazioni in gruppo e brevi momenti di riflessione condivisa. La formula mista, in presenza e in diretta su Zoom, consente a chi è lontano di partecipare attivamente mantenendo l’intimità del gruppo di pratica.

Formato e contenuti

Ogni incontro è pensato per offrire uno sviluppo progressivo: prima si stabilisce una base di pratica, poi si approfondiscono temi specifici legati a concetti come attaccamento, sé e osservazione, infine si favorisce l’integrazione nella vita quotidiana. L’uso della tecnologia per la diretta permette di mantenere la continuità per i partecipanti remoti, mentre la sede di Vicolo d’Orfeo 1 accoglie chi preferisce il contatto diretto. La partecipazione è riservata ai Soci, pertanto è necessario attenersi alle indicazioni fornite dall’organizzazione per confermare la propria presenza.

Intensivo su Zoom con Frank Ostaseski

In data mercoledì 15 aprile dalle 20.00 alle 21.30 è previsto un intensivo condotto da Frank Ostaseski, disponibile esclusivamente in diretta sulla piattaforma Zoom. L’incontro sarà tradotto da Neva Papachristou, in modo da rendere accessibili gli insegnamenti a un pubblico italiano. Si tratta di una sessione compatta, ideale per chi cerca un’esperienza concentrata di insegnamento sul Dharma e la pratica meditativa. Il formato ridotto favorisce l’approfondimento di temi essenziali con spiegazioni chiare e momenti pratici guidati dal docente.

Condizioni di partecipazione

La partecipazione all’intensivo con Frank Ostaseski è riservata ai Soci dell’AMeCo 2026 che ne fanno richiesta. Questo vincolo è parte della politica organizzativa per gestire posti e servizi di traduzione. Si consiglia ai Soci interessati di seguire le procedure di iscrizione comunicate dall’associazione per ricevere il link di accesso e le eventuali istruzioni tecniche. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire la pratica con un insegnante esperto in un formato pensato per essere accessibile anche a chi partecipa a distanza.

Ciclo di maggio con Neva Papachristou

Nel mese successivo è previsto un nuovo ciclo condotto da Neva Papachristou, dal titolo “La mente che include, il cuore che accoglie”, organizzato in quattro incontri consecutivi. Le date programmate sono i lunedì 4, 11, 18 e 25 maggio, sempre con orario 20.00-22.00, presso Vicolo d’Orfeo 1 – Roma e in diretta streaming per i partecipanti remoti. L’intento del ciclo è favorire una pratica che integri attenzione aperta e compassione attiva, offrendo strumenti per coltivare una presenza più ampia e accogliente nella vita quotidiana.

Iscrizioni e informazioni pratiche

La partecipazione al ciclo di maggio è riservata solo ai Soci, perciò è necessario seguire le indicazioni dell’organizzazione per le iscrizioni e per ottenere i dettagli logistici. Gli incontri sono strutturati per consentire continuità nella pratica: si lavora su temi complementari ogni settimana, e viene incoraggiata la pratica individuale tra una sessione e l’altra. Per informazioni specifiche su orari, accesso in streaming e requisiti di partecipazione, i Soci sono invitati a contattare l’organizzazione responsabile.