Tutti abbiamo momenti in cui ci sentiamo più stanchi, deboli o sfiniti ma quando questo non è un momento transitorio ma perdura potresti soffrire di astenia. Ecco cos’è l’astenia psicofisica, cura e sintomi.

Cos’è l’astenia psicofisica? Cura e sintomi

La stanchezza e debolezza di solito ha a che fare con un periodo della nostra vita transitorio. Ma cosa succede la stanchezza e il non avere voglia di fare niente persistono? Probabilmente, potrebbe trattarsi di astenia. La parola deriva dal greco astheneia ovvero a- “senza” stheneia “forza”. Possiamo quindi darle il significato di “senza forza”, “debolezza”.

L’astenia non è una patologia, ma una condizione che provoca un senso di stanchezza e debolezza fisica e mentale che non scompaiono nemmeno se si sta a riposo. Può essere anche sintomo di un disagio psicologico infatti questa tipologia di astenia viene definita psicofisica. Questa comprende sia gli aspetti fisici che psicologici e può manifestarsi, per esempio, in condizioni di burnout (astenia da stress).

L’astenia, infatti, non ha sempre cause fisiche. A volte la stanchezza cronica può derivare da uno stress psicologico, dato da forme depressive, stress eccessivo o ansia, e comportare un sovraffaticamento sia fisico che mentale, con frequente difficoltà di concentrazione.

In questi casi, ci si sente abbattuti, svuotati e si fa fatica ad eseguire qualsiasi tipo di azione benché non si provi dolore o non si abbia limitazioni di tipo fisico; chi è affetto da depressione, ad esempio, si sente spesso stanco e affaticato. Questa condizione si lega spesso ad un errato stile di vita: un’alimentazione sbilanciata e il consumo di troppo caffè o di alcol, per esempio, possono peggiorare la situazione.

I principali sintomi sono: estrema stanchezza; Mancanza di motivazione; Nebbia cognitiva, cioè incapacità di fare ordine mentale; Derealizzazione che implica la sensazione di distacco da se stessi o dall’ambiente circostante.

L’astenia si differenza dalla normale stanchezza e dalla depressione in quanto la stanchezza è perlopiù temporanea e passeggera e legata a una particolare causa scatenante.

Astenia psicofisica: cos’è, sintomi e cura

L’astenia psicofisica ossia sentirsi “senza forza”, debole e stanca si differenzia dalla stanchezza “normale” in quanto questa non passa con il riposo ma ha bisogno di una cura specifica. Ne abbiamo visto i sintomi legati all’aspetto psicologico che ricadono su quello fisico, come sentirsi abbattuti, svuotati, senza forze e motivazioni. Ma come curarsi?

In primis verificare se l’astenia non è causata da un altro problema fisico facendo degli esami del sangue e appurando che non ci siano intolleranze o sindromi intestinali. Escluse altre patologie, si concentra l’attenzione sulla sfera psicologica. E’ consigliato svolgere attività che consentano all’organismo di secernere serotonina e dopamine, gli ormoni che influenzano positivamente l’umore come hobby, passioni, fare movimento, esporsi alla luce naturale e socializzare.