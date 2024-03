Cos’è la doccia scozzese? I benefici

Cos’è la doccia scozzese? Si tratta di una pratica molto diffusa per alleviare lo stress e trarne benefici per corpo e mente. Ma come funziona questa doccia? Eccone i benefici.

Avete mai sentito parlare della doccia scozzese? E’ un trattamento idroterapico termale da fare sia in posti adibiti sia a casa, e consiste nell’alternare getti d’acqua calda a getti d’acqua fredda sul corpo. In pratica si sfrutta la rapida variazione della temperatura dell’acqua per generare benessere nel corpo con origini molto antiche.

Oggi il termine “doccia scozzese” è diventato anche un modo di dire: si usa questo termine per indicare quelle situazioni che creano repentini sconvolgimenti emotivi in una persona, passando da uno stato di felicità a uno di tristezza in poco tempo, proprio come avviene metaforicamente in questa pratica sotto la doccia. Ecco tutti i benefici della doccia scozzese:

Stimola il sistema circolatorio. In questo senso, per una massima efficacia, l’immersione in acqua fredda deve essere l’ultima del ciclo;

Combatte inestetismi, ritenzione idrica e cellulite;

Allevia lo stress. Il trattamento è molto rilassante, proprio per i repentini cambi di temperatura;

Placa l’ansia. Via le frustrazioni e le ansie e preoccupazioni;

Drena e scioglie i tessuti adiposi. Ottimo alleato insieme a dieta e attività fisica;

Apre i pori. La pelle sarà più tonica, compatta, liscia e idratata.

Per tutti i benefici della doccia scozzese si può farla quando si preferisce, come una qualsiasi doccia. Meglio però eseguirla di mattina, appena ti svegli e lontano dai pasti, per ottenere il massimo beneficio.

Puoi farla in ogni stagione, d’inverno sarà più difficile sottoporsi alla “tortura” dell’acqua fredda, ma l’acqua calda ti porterà subito sollievo, mentre in estate l’acqua ghiacciata può essere tonificante.

La doccia scozzese, di grande popolarità, comporta un benessere fisico e mentale che ha l'obiettivo di migliorare il microcircolo e riattivare la circolazione. E' un ottimo alleato per combattere inestetismi come cellulite, ritenzione idrica ma in generale è ottimo per alleviare lo stress, la tensione e anche l'ansia. La doccia scozzese, come visto, prevede di fare la doccia con getti d'acqua fredda e acqua calda, alternati per ottimizzare i benefici.

Questo processo stimola il sistema circolatorio, innescando una sequenza di vasodilatazione e vasocostrizione nei vasi sanguigni, considerato un metodo potenzialmente benefico per la salute cardiovascolare. Una nota pratica è detta bucket shower, con l'utilizzo del secchio: ha radici antiche nelle terre tirolesi ed è il fulcro di trattamenti idroterapici.

Questa consuetudine nordica si esegue con un secchio tradizionale in legno di larice e comporta il versamento improvviso di un getto d'acqua gelata sul corpo, creando uno shock termico che, se eseguito correttamente, contribuisce a rinforzare il benessere fisico generale.

Ci sono controindicazioni della doccia scozzese? Nonostante gli innumerevoli benefici, l’intensità della doccia scozzese, basata sulla creazione di uno shock termico, la rende una pratica non adatta a tutti. Tra coloro ai quali è sconsigliata ci sono le persone con difficoltà cardiovascolari. Per tutti gli altri invece è consigliata.