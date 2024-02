Il massaggio Lomi Lomi è una tecnica di massaggio di origine hawaiana che si ispira agli antichi rituali sciamani per procurare benessere fisico e mentale. Ecco come si fa e a cosa serve, descrivendone i benefici.

Cos’è il massaggio lomi lomi? Come si fa e a cosa serve

Avete mai sentito parlare del massaggio Lomi Lomi? E’ una speciale tecnica di massaggio hawaiano che proviene da una leggenda antica. Secondo la leggenda, un popolo proveniente dalla costellazione delle Pleiadi viaggiò attraverso lo spazio per arrivare sulla Terra e unirsi alla popolazione polinesiana, creando la filosofia di vita Huna.

Il massaggio Lomi Lomi nacque come rituale sacro che serviva come cerimonia di passaggio tra le varie fasi della vita e si trasformò, con il passare del tempo, in una tecnica terapeutica arrivata fino ai nostri giorni. I depositari di questa tecnica terapeutica sono i Kahuna, i Guardiani del Segreto, che ancora oggi tramandano da maestro a discepolo le antiche conoscenze.

A cosa serve? Lo scopo del massaggio lomi lomi è raggiungere il benessere fisico e riequilibrare l’armonia fra corpo e mente. È un tipo di massaggio antistress e dolce, eseguito con movimenti lenti e costanti che ricordano le onde dell’oceano, per rilassare profondamente la persona che si sottopone al trattamento. Per favorire questo stato di distensione spesso la seduta viene accompagnata da un sottofondo di musica hawaiana. Vengono inoltre utilizzate essenze e oli profumati, generalmente di cocco o monoi, per massaggiare la pelle.

La tecnica di massaggio lomi lomi si basa su quattro punti cardine: il respiro, la danza, il tocco e la musica, i quali, insieme anche all’uso di particolari colori e movimenti che che richiamano l’acqua e il cullare delle onde dell’oceano, contribuiscono a restituire serenità e pace a chi sta ricevendo il massaggio.

Ecco tutti i benefici del massaggio lomi lomi per l’organismo:

Favorisce il rilassamento;

Aumenta l’ottimismo e la serenità;

Migliora la circolazione sanguigna e linfatica;

Ha un effetto drenante, quindi stimola la diuresi e di conseguenza l’eliminazione delle tossine dal corpo;

Ossigena i tessuti;

Contrasta e allevia i dolori osteoarticolari e muscolari;

Migliora il tono muscolare;

Stimola la digestione;

Migliora la funzionalità degli apparato respiratorio e urogenitale;

Rende la pelle luminosa;

Riduce lo stress.

Massaggio Lomi Lomi: cos’è, come si fa e a cosa serve

Il massaggio lomi lomi è un rituale di benessere fisico e mentale che proviene da antichi e popolari rituali hawaiani. Il trattamento prevede una serie di manipolazioni attraverso le quali vengono stimolate alcune parti del corpo per il raggiungimento del benessere fisico, ma anche per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente.

Il lomi lomi consente di arrivare ad uno status di benessere per cui ci si ritrova in perfetta armonia anche con l’ambiente esterno e con le persone presenti nella propria vita. Il massaggiatore esperto andrà a stimolare, con dolci movimenti, alcune zone del corpo basandosi su un concetto tipico delle isole hawaiane: i sentimenti e le emozioni che vengono provate da una persona, sono concentrate in alcune zone del corpo, per cui è necessario stimolarle per poterne trarne benefici. Ad esempio, secondo questa concezione, il dolore si trova grossomodo nella zona del cuore, mentre la sensazione di panico viene scatenata dallo stomaco.

Per eseguire il massaggio hawaiano Lomi Lomi, il massaggiatore deve simulare movimenti profondi e ciclici che in un certo senso ricordano quello delle onde del mare. In questo modo si possono stimolare i punti energetici del corpo.

Per ottimizzare questo approccio destinato al raggiungimento del benessere e nel risolvere tante problematiche di salute, bisogna anche fare in modo di ricreare un ambiente che sia tranquillo e rilassante anche con essenze profumate oppure con un’apposita musica che aiuti in tal senso. L’ambiente deve essere confortevole e ben curato.