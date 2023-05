In questo periodo storico in cui la salute, il benessere personale e le difese immunitarie sono temi di grande interesse, si parla spesso della dieta della “longevità”, bastata su cibi che aiutano a vivere più a lungo. Scopriamo cosa mangiare.

Cosa mangiare per vivere più a lungo? La dieta da seguire

L’alimentazione, abbinata allo sport e al riposo notturno, è a dir poco fondamentale per stare bene dal punto di vista fisico, e tra i cibi considerati sani ne esistono alcuni che, grazie alle loro proprietà antiossidanti e non solo, sono scientificamente in grado di garantire una buona salute. E quindi di farci vivere più a lungo.

Questi alimenti vengono definiti funzionali perché non si limitano a nutrire chi li mangia: migliorano alcune funzioni fisiologiche dell’essere umano, riducendo il rischio di imbattersi in una serie di malattie correlate al tipo di regime alimentare seguito abitualmente. Ecco i miglior cibi per vivere più a lungo:

Funghi

I funghi hanno poche calorie e sono pieni di micronutrienti; tengono a bada il colesterolo cattivo e regolano i livelli di colesterolo nel sangue.

I funghi, inoltre, contengono sostanze con attività antiossidante e rafforzano il sistema immunitario. Grazie a tutte queste proprietà, gli scienziati sono convinti che siano uno dei migliori anticancro in circolazione.

Bacche di Goji

Le bacche di Goji hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, per queste considerate un superfood. Riducono i radicali liberi, aiutano la vista, regolano gli zuccheri nel sangue e sono ottime da inserire nelle diete per i diabetici.

Kefir

Il Kefir, popolare bevanda a base di latte fermentato, abbassa la pressione ed è una sorprendente fonte di probiotici che proteggono il colon, prevengono alcune infezioni e riequilibrano la flora batterica naturalmente presente nell’intestino.

Pomodori

Grazie al licopene, i pomodori aiutano a contrastare infiammazioni di vario tipo che, a lungo andare, possono danneggiare il nostro organismo. Questo alimento, fondamentale nella dieta mediterranea, è ricco di sali minerali, sostanze antiossidanti (come la vitamina E e il betacarotene), fibre e vitamine del gruppo B.

Cacao

Il cacao contiene moltissimi antiossidanti, addirittura più dei mirtilli. I flavanoli del cacao stimolano le cellule del sangue e dei vasi linfatici, producendo ossido nitrico (fondamentale per la comunicazione tra le cellule) in grado di apportare benefici alla nostra salute cardiovascolare.

La dieta mediterranea, ad esempio, assicura maggiore longevità e salute. Inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco circa dieci anni fa, vanta origini ben più antiche.

La dieta della longevità: menù da seguire

Ecco un esempio di menù della dieta della longevità che afferma di riuscire a vivere fino a 100 anni.

Colazione:

6 fette biscottate con marmellata senza zuccheri aggiunti e una tazza di latte di mandorla senza zuccheri aggiunti (200 ml)

Pranzo:

Farro con cicoria e carote. Ingredienti (farro 60 gr, un cucchiaio di olio evo, un cucchiaio di grana, cicoria 150 gr, carote 50 gr)

Merenda:

30 gr di pane integrale e 3 quadratini di cioccolato fondente (10 gr)

Cena:

Merluzzo fresco (150 gr) con un cucchiaio di olio evo e pane integrale (70 gr) con un contorno di verdure a scelta.

Dopo cena:

E’ possibile gustare 10 gr di noci o un frutto a scelta.