La dieta di Rebel Wilson: tutto sul “Mayr Method”

Rebel Wilson, attrice, sceneggiatrice e comica australiana, ha compiuto 43 anni. La star di “Pitch Perfect”, “Attenti a quelle due” e della commedia di successo “Le amiche della sposa”, è visibilmente dimagrita. Merito del “Mayr Method”, ecco cosa ha rivelato la Wilson.

La dieta di Rebel Wilson: il “Mayr Method” per perdere peso

L’attrice australiana Rebel Wilson, dopo un periodo di pausa dal cinema, è ritornata nel 2016 come protagonista della pellicola comica “Single ma non troppo”, accanto a Dakota Johnson, Alison Brie e Leslie Mann.

Nel 2019 Rebel prende parte della commedia “Attenti a quelle due” dove l’attrice australiana è visibilmente dimagrita e anche tanto. Ma come ha fatto? Merito della “Mayr Method”. Di cosa si tratta?

L’attrice ha dichiarato il 2019 come il suo “anno di salute” su Instagram e ha dato il via all’athleisure, passeggiate, bere tanta acqua e un patto per evitare zucchero e cibo spazzatura. E dall’aspetto delle sue foto recenti, ci è riuscita. Oltre ad allenarsi con il suo allenatore, Jono Castano, secondo quanto riferito la star comica e attrice australiana ha seguito il metodo Mayr.

Mai sentito parlare del Mayr Method? In realtà esiste dagli anni ’20 ma solo recentemente ha fatto notizia grazie al successo della Wilson che ha raccontato e diffuso questo metodo. Ecco cosa ha svelato l’attrice sul suo dimagrimento.

Il viaggio di Wilson per la perdita di peso è stato complicato. In un’intervista Rebel ha ammesso che mangiava circa 3.000 calorie al giorno. Poiché normalmente erano carboidrati, aveva sempre fame. L’attrice è passata a seguire una dieta ricca di proteine, impegnativo per lei perché non mangiava molta carne. “Mangio pesce, salmone e petto di pollo”, ha detto Rebel.

La dieta ad alto contenuto proteico a cui si riferisce è il Metodo Mayr. La Wilson ha visitato VivaMayr Altaussee, un centro termale ad Altaussee, in Austria, che offre personalmente una versione supervisionata del programma. Ha tenuto il passo con i direttori del programma a casa e recentemente ha riferito che ora è solo di sei kg in più rispetto al suo peso ideale.

Cos’è il Mayr Method? Ecco come Rebel Wilson ha perso peso

Il Metodo Mayr è stato sviluppato dal fisico austriaco Dr. Franz Xaver Mayr dopo aver riconosciuto che la fonte di energia, vitalità e buona salute risiede nel nostro intestino. Pertanto, l’obiettivo del programma è sostenere la salute del proprio intestino.

Il Dr. Maximilian Schubert, direttore medico del Vivamayr Medical Center Altaussee, spiega che il programma di Mayer mira a ottimizzare il funzionamento dell’intero apparato digerente, in particolare l’intestino, e a ripristinare il miglior stato di salute possibile.

La dieta tradizionale, dice Schubert, si basa su tre elementi che vengono applicati ancora oggi: riposare l’intestino; purificare l’intestino e la terapia addominale manuale.

Quando inizierai il programma, un medico adatterà un piano dietetico individuale alle tue esigenze, che inizierà con una dieta a digiuno di tè, acqua o brodo vegetale, che Schubert chiama la fase più rigorosa.

La seconda fase prevede il consumo di cibi destinati a consentire all’intestino di riposare il più possibile. Gli alimenti difficili da digerire (cipolle, aglio, frutta, cavoli, lenticchie e cibi crudi) o non salutari per l’individuo (grano, latticini di mucca e altri alimenti che possono causare reazioni negative) non vengono consumati, spiega Schubert.

La terza fase, che mira alla rigenerazione e al riposo dell’intestino, prevede una dieta disintossicante leggera, che consiste in verdure con proteine ​​o verdure con carboidrati.

Altri consigli alimentari del Metodo Mayr:

Mastica bene il cibo, almeno 40-60 volte

Smetti di mangiare quando sei soddisfatto, non quando sei sazio

Bevi tra i pasti, e non mentre mangi

Aspetta almeno 4-5 ore tra i pasti

Non mangiare cibi crudi dopo le 16:00

La cena deve essere leggera e facilmente digeribile e va consumata il prima possibile.