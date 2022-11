Cosa sono i montascale per anziani e qual è la loro funzione

Una delle condizioni più gravi che affliggono gli anziani è quella di una progressiva perdita della propria autonomia. Ciò accade, per esempio, in seguito ad una caduta: un banale incidente che può scaturire una spirale di eventi negativi, tali da costringere un individuo a dipendere dal proprio caregiver, a rimanere immobilizzato in casa senza poter minimamente uscire o persino a sviluppare i sintomi della depressione.

Il montascale per anziani costituisce una soluzione efficace per fronteggiare la perdita dell’autonomia. Attraverso questo dispositivo, infatti, è possibile spostarsi all’interno di un appartamento a più piani, di un condominio o tra esterno ed interno nel caso di chi possiede un giardino. Questo impianto, infatti, consente il trasporto di soggetti con difficoltà di movimento. Vediamo in queste righe come funziona l’apparecchio, quali sono le alternative sul mercato e altri consigli che possono tornare utili a chi sta pensando di acquistare un montascale per anziani.

Come funziona un montascale

Esistono varie tipologie di montascale, ma la distinzione più importante è quella tra montascale a poltroncina e montascale a piattaforma. Il primo, come suggerisce il nome, è dotato di una piccola poltrona collegata ad un binario, che scorre accanto ai gradini: l’utilizzatore ci si siede comodamente e si lascia trasportare fino a destinazione. Il montascale a poltroncina è rivolto principalmente a chi, seppur con mobilità ridotta, è ancora in grado di camminare. Il montascale a piattaforma, invece, è dotato di una pedana, che lo rende destinato soprattutto a chi è costretto alla sedia a rotelle: diventa possibile posizionarsi sulla pedana con la carrozzina e lasciarsi trasportare fino al piano desiderato. Questo montascale è detto anche servoscala. Nel complesso, il montascale è in grado di migliorare realmente la qualità della vita delle persone con disabilità fisiche: permette infatti di risolvere alcuni problemi, a cominciare dall’assenza di un ascensore in casa. Il montascale, in definitiva, rende finalmente accessibili spazi altrimenti irraggiungibili.

Il montascale per anziani: consigli utili

Il prezzo di un montascale può senza dubbio impensierire il potenziale acquirente, preoccupato di una eventuale spesa esosa. È bene dunque fare chiarezza: i modelli più semplici costano dai 4.000 ai 5.000 euro, mentre i modelli più complessi, cioè quelli che possono essere personalizzati in base a particolari esigenze, possono superare i 10.000 euro. Tali cifre non devono spaventare, perché il consumatore ha a propria disposizione una serie di agevolazioni interessanti che aiutano a sostenere la spesa. L’IVA sul montascale è sempre ridotta al minimo, ovvero al 4%.

Senza contare che è possibile recuperare parte della spesa grazie ai meccanismi della detrazione IRPEF: attraverso il Superbonus edilizio, in particolare, si può recuperare il 75% della spesa per i lavori realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La cifra si trasforma in credito di imposta, da scontare nella propria dichiarazione dei redditi nel corso dei cinque anni successivi all’acquisto. Il risparmio però può essere immediato: in alcuni casi è concesso uno sconto direttamente in fattura dal venditore. Per chi non è del tutto convinto sulla scelta di un montascale, alcune aziende mettono a disposizione dei sopralluoghi gratuiti da parte di tecnici qualificati. Una volta sul posto, i consulenti dovranno essere capaci di valutare le caratteristiche della scala e di proporre un prodotto ad hoc per qualsiasi evenienza.

Gli esperti soddisferanno tutti gli interrogativi del potenziale cliente e sapranno trovare un espediente ad ogni possibile problema. Tra le varie opzioni, infine, è bene valutare anche la possibilità di optare per un montascale usato, oppure si può scegliere un prodotto a noleggio nel momento in cui si abbia bisogno del dispositivo per un breve periodo di tempo.