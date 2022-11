Il tè bianco, meno noto rispetto a quello verde o nero, viene spesso consigliato nelle diete ipocaloriche poiché è in grado di accelerare il metabolismo. Esso è utile per dimagrire ed è allo stesso tempo un notevole energizzante naturale. Scopriamo quali sono tutte le sue proprietà e quali benefici apporta all’organismo.

Il Tè bianco: di cosa si tratta, le sue origini

Il tè bianco è una varietà di the originaria della Cina, ma recentemente prodotta anche in altri paesi: Nepal orientale, Taiwan, Sri Lanka, Thailandia del Nord e in India.

Come quello nero e quello verde, più comunemente usati e conosciuti in Occidente, anche il tè bianco deriva dalla pianta madre Camellia sinensis. A differenza degli altri due tè, però, quello bianco viene ricavato dalle gemme o dalle prime foglie, prima che si aprano completamente.

Una volta raccolte, rigorosamente a mano, esse vengono lavorate ed essiccate al sole o in maniera artificiale.

Per la lavorazione artigianale il tè bianco è la varietà più pregiata (e costosa). Non a caso viene definito “il tè dell’imperatore”. Questa tipologia di tè non viene sottoposta a particolari processi di lavorazione, è estremamente naturale. Vi sono diverse tipologie di tè bianco, ma tutti con un profumo e un sapore molto delicati.

Tè bianco: benefici e proprietà

Rispetto ad altri tè, il bianco contiene meno caffeina e una maggiore percentuale di polifenoli e fitonutrienti, capaci di apportare numerosi benefici per la salute. Vediamo tutti i benefici e le proprietà del tè bianco: