Katherine Heigl, attrice e produttrice americana di origini tedesche e irlandesi, a 45 anni è considerata da sempre una delle donne più belle al mondo. Ecco la sua skincare biologica per una pelle al top.

Katherine Heigl: la skincare biologica

Katherine Heigl, attrice e produttrice statunitense, diventata nota come una delle protagoniste nella fortuna serie Grey’s Anatomy ha iniziato da adolescente come modella. Dopo il suo esordio al cinema, si è posizionata 12esima nella classifica della rivista Maxim dedicata alle 100 donne più belle del mondo. Protagonista della commedia Molto incinta e di 27 volte in bianco, Katherine resta una delle attrici più belle al mondo, ancora oggi. Come fa a 44 anni a restare così in forma?

L’attrice e produttrice ha parlato della sua skincare routine, molto particolare e mirata nella scelta di prodotti. Katherine è entrata ufficialmente nella sua era skinfluencer, infatti, ha condiviso con la sua community la sua skincare prima di essere truccata dal team per gli Emmy Awards 2024. Invece di applicare il siero Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops preferito di TikTok di Glow Recipe sotto la crema idratante, Heigl lo usa dopo le lozioni e la crema per il contorno occhi come base per il trucco.

La skincare dell’attrice è biologica da quando in Utah ha conosciuto un marchio organico al 100%: “non ne ho mai abbastanza della linea per la cura della pelle. Li porto con me sull’aereo e mi faccio un trattamento viso”, dice. Inizia dai detergenti organici: per combattere la pelle acneica e i pori ostruiti, usa il Clear Skin Probiotic Cleanser. Per contrastare i segni visibili dell’invecchiamento, invece, opta per Firm Skin Acai Cleanser.

Terzo step: siero potenziatore di radice di liquirizia e fluido rassodante di bambù. Fan dei sieri Eminence Organics, Katherine usa sempre il siero Eminence Organics Bright Skin Licorice Root Booster Serum, come “uno di quegli straordinari prodotti dai risultati eccellenti”. Adora anche il Bamboo Firming Fluid, uno dei prodotti preferiti dalle celebrità che sfrutta il rafforzamento del bambù e l’idratazione del cocco per donare alla pelle un aspetto più levigato.

Katherine è in forma smagliante come l'abbiamo vista pochi giorni fa sul red carpet degli Emmy 2024. La sua skincare l'aiuta a mantenere questo status di diva e icona di bellezza, facendo affidamento a prodotti naturali e biologici.

Katherine è una grande fan di Eminence Organics Bright Skin Moisturizer SPF 30 di cui dice che le dona una pelle uniforme e la protegge dal sole. Utilizzando ingredienti naturali come la coltura di noccioli, l’uva ursina, gli estratti di piante alpine svizzere, questa crema idratante illumina l’aspetto delle macchie scure per una carnagione luminosa.

La star di “Suits” ha combattuto tanto con la sua pelle, prima con acne in adolescenza e poi dai 40anta ha affrontato una serie di altri problemi tra cui iperpigmentazione, rughe e interventi chirurgici. Dopo anni di lotta con diverse condizioni della pelle, Heigl ha finalmente trovato i prodotti per la cura della pelle che ama e che le danno risultati soddisfacenti.