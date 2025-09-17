Cosmofarma a Genova: Innovazione e Dialogo tra Farmacisti nel Roadshow 2023

Il 27 settembre, il format itinerante di Cosmofarma si ferma nel cuore della Liguria, a Genova. Questo evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e aggiornamento per i professionisti del settore farmaceutico, unendo esperti e aziende per discutere le sfide e le opportunità attuali della farmacia.

Questa iniziativa segue il successo ottenuto durante l’evento di Latina, svoltosi a febbraio, dove si è avviato un confronto fruttuoso tra i partecipanti. Il roadshow ha come obiettivo principale quello di avvicinare i professionisti ai temi cruciali dell’industria farmaceutica, riducendo il tempo che intercorre tra le varie edizioni della fiera Cosmofarma.

Un incontro significativo a Genova

Il prossimo incontro si svolgerà presso il Grand Hotel Savoia di Genova, con inizio alle 14:30. L’evento è patrocinato da diverse istituzioni, tra cui l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova e Federfarma, e vedrà la partecipazione di organizzazioni come Agifar Genova e l’Università di Genova. La Fondazione Francesca Rava avrà un ruolo importante come charity partner.

Temi chiave del convegno

Il convegno avrà un titolo emblematico: “Rigenerazione in Farmacia tra Innovazione Tecnologica e Centralità della Persona”. Questo tema centrale esplorerà vari argomenti, come la telemedicina, l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei servizi farmaceutici e l’importanza del welfare all’interno della farmacia. Un aspetto distintivo sarà il confronto tra diverse generazioni di professionisti, focalizzandosi sulle evoluzioni comunicative e professionali nel settore.

Importanza della tecnologia e del farmacista

La tecnologia offre enormi opportunità per il settore farmaceutico, e il convegno mira a riflettere su come i farmacisti possano adattarsi a queste innovazioni. Le competenze richieste ai professionisti di oggi e di domani sono in continua evoluzione, e le farmacie possono svolgere un ruolo cruciale come presidi di salute, prevenzione e inclusione sociale.

Durante l’incontro, si discuterà di come la farmacia possa diventare sempre più un centro di servizi integrati, dove il farmacista è non solo un dispensatore di farmaci, ma anche un consulente sanitario e un punto di riferimento per la comunità. Questo nuovo approccio richiede un costante aggiornamento e formazione per i professionisti, affinché possano affrontare le esigenze di una popolazione in cambiamento.

Networking e opportunità di confronto

Il programma dell’evento include momenti di networking, come un aperitivo di networking che permetterà ai partecipanti di scambiare idee e best practices. L’accoglienza è prevista a partire dalle 14:30, con un caffè di benvenuto che darà il via a una serie di interventi e discussioni stimolanti. Queste occasioni di confronto sono fondamentali per costruire una rete di supporto e collaborazione tra i vari attori del settore farmaceutico.

Verso il futuro della farmacia

Il roadshow di Cosmofarma non si limita a essere un evento isolato, ma rappresenta un tassello importante nella preparazione alla fiera che si terrà dall’8 al 10 maggio 2026, sotto il tema di ReGeneration-NewGeneration. L’evento di Genova funge da anticipazione per i temi che verranno esplorati ulteriormente durante la fiera, creando un legame tra le varie edizioni e unendo la comunità degli operatori del settore.

In conclusione, il roadshow di Cosmofarma a Genova è un’occasione imperdibile per i professionisti del settore farmaceutico. Non solo offre l’opportunità di apprendere e confrontarsi sulle ultime novità, ma rappresenta anche una piattaforma per costruire relazioni e collaborazioni che possano contribuire al futuro della farmacia.