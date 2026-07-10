Gastrite autoimmune: sintomi nascosti, diagnosi e terapie di supporto

La gastrite autoimmune è una condizione cronica nella quale il sistema immunitario attacca selettivamente le strutture dello stomaco, con effetti che vanno oltre il semplice fastidio digestivo. In molte persone il disturbo progredisce lentamente senza dolore acuto e i primi segnali possono essere anomalie ematiche come la riduzione della ferritina o della vitamina B12. Comprendere il percorso biologico che porta dall’attacco immunitario alla perdita di assorbimento è fondamentale per intercettare la malattia prima che insorgano complicanze neurologiche o ematologiche.

Meccanismi biologici e conseguenze sistemiche

Alla base della patologia c’è la produzione di autoanticorpi diretti contro le cellule parietali dello stomaco e, talvolta, contro il fattore intrinseco. Le cellule parietali sono responsabili della produzione di acido cloridrico essenziale non solo per iniziare la digestione dei cibi ma anche per rendere biodisponibili nutrienti come il ferro. La perdita di acidità compromette l’assorbimento del ferro alimentare, favorendo l’insorgenza di anemia sideropenica. Parallelamente, la riduzione o assenza del fattore intrinseco impedisce l’assimilazione della vitamina B12 la cui deplezione, progressiva nel tempo, può causare alterazioni neurologiche.

Quadro clinico: sintomi digestivi e segni di carenza

La presentazione clinica è spesso sfumata. Sul versante gastrointestinale si osservano sintomi come sensazione di pienezza precocegonfiore nausea e digestione rallentata; non è detto che compaia il classico bruciore gastrico. I segni più allarmanti derivano dalle carenze: la mancanza di ferro provoca stanchezza persistente, pallore, fragilità di capelli e unghie e dispnea da sforzo. La carenza di vitamina B12 che si manifesta più tardi per via delle riserve epatiche, può dare formicolii, difficoltà di equilibrio, alterazioni cognitive e, nei casi avanzati, una neuropatia progressiva. La presenza concomitante di altre malattie autoimmuni, come la tiroidite, aumenta la probabilità di questa diagnosi.

Diagnosi: esami ematici e conferma endoscopica

La diagnosi richiede un approccio integrato. Gli esami di primo livello includono emocromo, dosaggi di ferritina e vitamina B12 oltre al controllo della gastrina che tende ad aumentare in risposta alla meno produzione acida. La ricerca di anticorpi specifici, quali gli anticorpi anti-cellule parietali e gli anticorpi anti-fattore intrinseco fornisce elementi di sospetto autoimmune. Tuttavia la conferma definitiva si ottiene con la gastroscopia e la biopsia: l’esame istologico valuta l’eventuale atrofia gastrica la presenza di metaplasia intestinale e la distribuzione del danno tra corpo e fondo dello stomaco.

Indicatori di sorveglianza

Oltre agli anticorpi, la misurazione dei pepsinogeni sierici può contribuire a stimare l’entità dell’atrofia. La combinazione di dati biologici e istologici orienta il medico verso il monitoraggio nel tempo: pazienti con atrofia e metaplasia richiedono controlli endoscopici periodici per valutare il rischio oncologico associato alla progressiva sostituzione del tessuto gastrico.

Terapia e gestione delle carenze

Non esiste al momento una cura in grado di arrestare l’attività autoimmune dello stomaco, ma le conseguenze possono essere efficacemente trattate. Il principio terapeutico è la correzione delle carenze: la somministrazione di vitamina B12 per via intramuscolare bypassa lo stomaco e ripristina rapidamente i livelli, mentre la terapia marziale con ferro può essere somministrata per via orale o endovenosa a seconda della capacità residua di assorbimento. In alcuni casi, dopo il ripristino delle riserve, si valutano preparati orali ad alto dosaggio. Dal punto di vista alimentare è utile adottare pasti spezzati e cotture leggere per facilitare la digestione, ma non esistono diete specifiche in grado di guarire la malattia.

Il percorso di cura include anche il monitoraggio a lungo termine: controlli ematici per valutare ferritina e B12, ripetute gastroscopie quando l’istologia mostra atrofia o metaplasia e attenzione ai sintomi neurologici. Intervenire precocemente riduce il rischio di anemia perniciosa e di danno neurologico permanente, migliorando l’aspettativa di qualità di vita dei pazienti con gastrite autoimmune.