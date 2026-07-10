Endometriosi: sintomi, diagnosi e nuove terapie per una patologia cronica

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce l’apparato riproduttivo femminile, causando la crescita anomala di tessuto endometriale al di fuori dell’utero. Questa condizione può avere ripercussioni significative sulla salute fisica e psicologica delle donne, influenzando la loro qualità della vita.

Nonostante colpisca milioni di donne in tutto il mondo, l’endometriosi è stata a lungo una patologia sottovalutata e sottodiagnosticata. Il ritardo nella diagnosi, che può arrivare fino a sette anni, è dovuto alla scarsa conoscenza della malattia sia tra le donne che tra i professionisti della salute.

Le cause e la diagnosi dell’endometriosi

Le cause dell’endometriosi non sono ancora completamente chiarite. Tra le teorie più accreditate vi è quella della mestruazione retrograda proposta da Sampson nel 1927, che suggerisce che il tessuto endometriale possa migrare attraverso le tube di Falloppio e impiantarsi in altre parti del corpo. Altre teorie includono l’alterazione del tessuto che riveste la pelvi e la metaplasia celomica, secondo cui una cellula peritoneale può trasformarsi in una cellula endometriale a seguito di stimoli ormonali, ambientali o infiammatori.

La diagnosi dell’endometriosi è un processo complesso che può richiedere anni. Spesso i sintomi vengono confusi con altre condizioni o sottovalutati. La diagnosi definitiva può essere ottenuta attraverso una laparoscopia chirurgica e una biopsia, ma esami di imaging come l’ecografia transvaginale e la risonanza magnetica pelvica possono fornire indizi importanti.

Le nuove frontiere della cura

La ricerca scientifica è attivamente impegnata nello sviluppo di nuove terapie per l’endometriosi. Tra le molecole più promettenti vi sono gli immunomodulatori che riducono l’infiammazione e la progressione della malattia, gli agenti antiangiogenici che inibiscono la formazione di nuovi vasi sanguigni, e gli agenti antifibrotici che bloccano la formazione di tessuto cicatriziale. Inoltre, l’uso di nanoparticelle di ossido di ferro sta aprendo Nuove prospettive per il trattamento non invasivo delle lesioni.

La nutraceutica sta guadagnando sempre più attenzione, con l’impiego di fitocomplessi e probiotici come la curcumina, la quercetina, il resveratrolo e la N-acetilcisteina, che hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. I flavonoidi, in particolare l’esperidina, l’apigenina e la luteolina, stanno mostrando effetti promettenti nel rallentamento dei processi di invecchiamento cellulare e nella modulazione ormonale.

I nuovi LEA e le tutele per le pazienti

Il 30 sono entrati in vigore i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che riconoscono l’endometriosi come malattia cronica invalidante. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo in avanti, ma ci sono ancora molte criticità. Le tutele previste dai nuovi LEA si applicano solo alle pazienti con endometriosi di stadio III e IV ASRM, lasciando molte donne senza accesso gratuito a visite e terapie. Inoltre, non tutte le regioni dispongono di centri specializzati, costringendo molte pazienti a spostarsi a proprie spese.

Le statistiche rivelano che il 40% delle donne affette da endometriosi può avere problemi di infertilità, il 65% vive rapporti sessuali dolorosi, e l’80% soffre di disturbi del sonno. Inoltre, l’80% delle pazienti riporta interferenze negative sul lavoro, e il 43% ha paura di parlarne per stigma sociale o timore di non essere credute.

L’endometriosi è una malattia complessa che richiede un approccio multidisciplinare. La consapevolezza e la formazione sono fondamentali per migliorare la diagnosi e la gestione di questa patologia, offrendo alle donne il supporto di cui hanno bisogno per affrontare questa sfida quotidiana.