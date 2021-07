Crossfit a casa: consigli e benefici

Noto anche come quella “disciplina funzionale” che migliora la qualità di vita della persona che la pratica con regolarità, il crossfit consiste in una serie di allenamenti, sotto forma di movimenti funzionali, che possono variare spesso, eseguiti ad alti livelli di intensità. Scopriamo insieme quali sono i benefici del fitness e come allenarsi in casa.

Crossfit a casa

Una delle cose più interessanti del crossfit è proprio quella che, questa forma di allenamento, può essere eseguita anche in casa. Sviluppato per la prima volta nel 1996 da Joseph Price e John Daley, quest’allenamento fisico si basava sulla medicina sportiva e il bodybuilding. Nel tempo, diversi studi hanno poi dimostrato come il crossfit praticato regolarmente, anche in casa, avrebbe potuto abbassare i tassi di infortunio, allentare lo stress, ridurre il grasso corporeo e migliorare le prestazioni.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eseguire il crossfit, anche a casa, tenendo sempre bene a mente di non sottoporre il proprio corpo a stress inutili ed eccessivi, allo scopo di mantenere i muscoli sani, avendo l’accortezza di fare una pausa dall’allenamento dopo i primi tre mesi, concedendosi del tempo per recuperare e sviluppare la resistenza.

Crossfit a casa: come fare

Indipendentemente dalla ragione che spinge una persona ad approcciarsi al crossfit, i benefici che una persona può ottenere grazie a questa forma di allenamento sono numerosi. Il crossfit è, infatti, un allenamento ad alta intensità combinato alla funzione, allo scopo di costruire forza e resistenza, affrontare l’ignoto con maggiore serenità, raggiungere e superare i limiti con maggiore fiducia nelle proprie capacità e migliorare l’aspetto fisico, data la capacità che questa disciplina ha di favorire, tra le altre cose, anche la perdita di peso e il mantenimento del peso forma ottimale.

Iniziare l’allenamento da crossfit in casa è davvero molto semplice. Innanzitutto, bisognerà acquistare un kit da crossfit. Ovviamente, a questo proposito, dovrete valutare le vostre abilità, il grado di allenamento, l’obiettivo da raggiungere e il livello di forma fisica. Ad esempio, se siete dei principianti sarà sufficiente acquistare un kit di base, che comprenda i tutori per i polsi, delle cavigliere e una fascia toracica. Gradualmente, sarà possibile acquistare nuove attrezzature. Se siete pronti a sviluppare forza e resistenza, ad esempio, potrete acquistare una corda da saltare.

Se avete deciso di dedicarvi all’allenamento di crossfit, ricordate di non avere fretta, non pretendere troppo da voi stessi, soprattutto se siete alle prime armi, e non sottoponete il vostro corpo ad un stress di cui non ha bisogno.

