I capelli secchi sono un problema davvero molto frequente. Per migliorare l’aspetto della chioma e anche per renderla più sana è possibile ricorrere ad alcuni oli vegetali che regalano dei benefici reali già dopo poche applicazioni. Questi risultano essere un eccellente rimedio anche per chi ha capelli danneggiati e che presentano delle doppie punte.

Olio di oliva contro i capelli secchi

Tra tutti gli oli vegetali, l’olio di oliva è di certo quello più conosciuto e utilizzato in cucina. Questo olio però vanta anche benefici cosmetici tutt’altro che indifferenti. Esso è molto utile infatti per migliorare l’aspetto dei capelli secchi, non a caso in commercio esistono numerosi prodotti a base proprio di questo ingrediente.

L’olio di oliva si può utilizzare anche in purezza, semplicemente applicandolo sui capelli e lasciandolo agire per circa 30 minuti prima di risciacquare con acqua calda.

Utilizzando questo rimedio naturale di frequente si può ottenere una chioma davvero morbida.

Olio di sesamo contro i capelli secchi

L’olio di sesamo è un olio molto diffuso e conosciuto anche per via dei suoi utilizzi in cucina. Questo possiede grandi quantità di vitamine, sali minerali e acidi grassi essenziali.

Applicare sui capelli questo prodotto consente di migliorare la salute e l’aspetto della chioma in modo del tutto naturale.

Esso risulta essere uno straordinario ricostituente che dona lucentezza e morbidezza anche ai capelli più secchi e sciupati.

Questo olio è particolarmente utile nel caso si utilizzino prodotti chimici come tinture oppure nel caso in cui si faccia di frequente la piastra per ottenere dei capelli perfettamente lisci.

Olio di lino contro i capelli secchi

Chi ha i capelli secchi può sfruttare anche i benefici offerti dall’olio di lino. Questo prodotto è in grado infatti di idratare a fondo la chioma agendo anche contro la formazione delle doppie punte.

L’olio di lino permette anche di ridurre la forfora.