Dieta del Sole: come funziona la dieta dell’estate

La Dieta del Sole, tipica della stagione estiva, è una dieta rigida, alternativa ad altre forme di dieta, tipiche dell’estate ed estreme, perché sfrutta gli alimenti tipici della bella stagione per ottenere benefici che, difficilmente, si possono ottenere con altre tipologie di dieta. Scopriamo insieme come funziona.

Dieta del Sole

La Dieta del Sole appartiene alla categoria delle diete rigide ed è per questo motivo che gli esperti raccomandano di seguirla per un periodo di tempo limitatissimo e solo ed esclusivamente se si è in buona salute. Il principio alla base della dieta, infatti, ruota intorno a due aspetti fondamentali: il digiuno inverso e la luce solare diretta sulla propria pelle.

Sebbene noi tutti sappiamo quali possono essere i benefici della luce solare sulla pelle, a patto che l’esposizione sia limitata nel tempo e durante le ore meno calde della giornata, così da evitare quelli che sono, invece, gli effetti drammatici, conosciamo poco i benefici del digiuno inverso, tipico della Dieta del Sole.

Dieta del Sole: benefici

Il digiuno inverso è una forma alternativa al digiuno intermittente: anziché saltare la colazione e cenare più avanti, nel corso della giornata, il digiuno inverso prevede di iniziare la giornata con la colazione, digiunare nelle 12-15 ore successive, cenare e digiunare fino al mattino successivo, quando sarà arrivata l’ora della colazione.

Se seguita correttamente e per un periodo di tempo limitato, la Dieta del Sole favorisce la perdita di peso, fino ad un massimo di 2 kg, ed un’abbronzatura perfetta perché, tra tutte le altre diete estive, questa più di altre, sfrutta gli alimenti tipici della bella stagione, combinati insieme per favorire, appunto, sia la perdita di peso che la perfetta abbronzatura.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di consumare regolarmente: antiossidanti, omega 3, vitamine e acqua.

