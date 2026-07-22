CSV Basilicata e A.MA.SA.M. insieme per migliorare la relazione d’aiuto

In un contesto in cui il disagio mentale rappresenta una sfida sempre più complessa, il CSV Basilicata su richiesta dell’Associazione A.MA.SA.M. ha deciso di organizzare un percorso formativo dedicato ai volontari e ai familiari di persone con disturbi psichici. Il corso, intitolato “Relazione d’aiuto e gestione del disagio mentale: competenze per volontari e familiari” si propone di fornire strumenti pratici e competenze utili per migliorare la qualità della vita di chi vive situazioni di fragilità psichica.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai genitori e ai familiari di persone con disturbi mentali, con l’obiettivo di promuovere una comunicazione efficace, l’ascolto empatico e una gestione consapevole delle difficoltà quotidiane. Il percorso formativo intende anche rafforzare la collaborazione tra volontari e familiari, creando un ambiente di supporto reciproco e benessere personale.

Il programma del corso e i suoi obiettivi

Il corso, della durata di 25 ore è articolato in sette moduli che coprono vari aspetti della gestione del disagio mentale. Tra gli obiettivi principali ci sono la comprensione dei principali disturbi psichici il miglioramento della comunicazione e della relazione d’aiuto e la capacità di affrontare situazioni critiche e comportamenti complessi. Inoltre, il percorso formativo mira a prevenire lo stress e il sovraccarico emotivo e a favorire la collaborazione e la gestione positiva dei conflitti nei gruppi di volontariato.

Le date e i docenti del corso

Il calendario delle lezioni è stato strutturato per garantire una formazione completa e approfondita. Le lezioni si terranno in presenza presso la sede dell’Associazione A.MA.SA.M. e saranno tenute da esperti del settore. Tra i docenti figurano il dott. De Ruggieri psichiatra, e la dott.ssa Daniela Dilallo psicologa. Le date delle lezioni sono le seguenti:

Mercoledì 23 dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Introduzione alla salute mentale con il dott. De Ruggieri

dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Introduzione alla salute mentale con il dott. De Ruggieri Mercoledì 30 dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Introduzione alla salute mentale con il dott. De Ruggieri

dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Introduzione alla salute mentale con il dott. De Ruggieri Giovedì 01 dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Relazione di aiuto e atteggiamento empatico con la dott.ssa Dilallo

dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Relazione di aiuto e atteggiamento empatico con la dott.ssa Dilallo Giovedì 08 dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Relazione di aiuto e atteggiamento empatico con la dott.ssa Dilallo

dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Relazione di aiuto e atteggiamento empatico con la dott.ssa Dilallo Giovedì 15 dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Comunicazione efficace con la dott.ssa Dilallo

dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Comunicazione efficace con la dott.ssa Dilallo Giovedì 22 dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Comunicazione efficace con la dott.ssa Dilallo

dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Comunicazione efficace con la dott.ssa Dilallo Mercoledì 28 dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Gestione crisi e comportamenti difficili con il dott. De Ruggieri

dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Gestione crisi e comportamenti difficili con il dott. De Ruggieri Giovedì 05 dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Accoglienza e supporto quotidiano con la dott.ssa Dilallo

dalle ore 09:30 alle ore 11:30: Accoglienza e supporto quotidiano con la dott.ssa Dilallo Giovedì 12 dalle ore 09:30 alle ore 12:00: Dinamiche familiari e ruolo del caregiver con la dott.ssa Dilallo

Come partecipare e ulteriori informazioni

Per partecipare al corso è necessario effettuare l’iscrizione entro il 12 . Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il CSV Basilicata al numero 0835 346167 o inviare una mail all’indirizzo milena.tarasco@. Questo percorso formativo rappresenta un’opportunità preziosa per chi desidera acquisire competenze specifiche nel campo della gestione del disagio mentale e migliorare la qualità della vita delle persone fragili.