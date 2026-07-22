L’acquisizione di Lifenet da parte di Reale Group rivoluziona il settore sanitario

In un momento cruciale per il settore sanitario, Reale Group ha compiuto un passo decisivo verso la creazione di un ecosistema sanitario integrato. L’acquisizione del 78% di Lifenet, uno dei principali gruppi italiani nel settore della sanità e dei servizi di diagnosi e cura, rappresenta una svolta strategica per il gruppo assicurativo.

L’operazione, perfezionata tramite la holding Reale Services, segna l’inizio di una nuova era per la salute degli italiani. Con questa mossa, Reale Group mira a integrare tre dimensioni chiave: prevenzioneprotezione e cura offrendo un servizio completo e coordinato.

L’integrazione delle tre dimensioni della salute

Il general manager di Reale Group, Filippone, ha dichiarato: “Mettiamo prevenzioneprotezione e cura in un unico ecosistema sanitario”. Questa integrazione permetterà di offrire soluzioni innovative e personalizzate, migliorando l’efficacia complessiva del modello sanitario.

L’integrazione dei percorsi tra assicurazione e sanità è uno degli obiettivi principali. Questo approccio non solo rafforza l’efficacia del modello, ma genera anche valore economico e sociale, in linea con la natura mutualistica di Reale Mutua.

I benefici per i cittadini e il settore sanitario

Con l’acquisizione di Lifenet, Reale Group consolida la propria presenza nel settore sanitario e amplia l’offerta di servizi. La società continuerà a operare come parte del gruppo, con un focus sulla crescita e sull’innovazione.

I primi effetti dell’integrazione saranno visibili già nei prossimi mesi, con l’avvio delle prime iniziative lungo le aree chiave del modello. Tra queste, lo sviluppo di soluzioni dedicate alla salute e la promozione della longevità come fattore abilitante e trasversale.

Previsioni e prospettive future

Per la società fondata da Bedin, sono stimati ricavi a 450 milioni nel 2026. Questa operazione non solo rafforza la posizione di Reale Group nel mercato, ma pone anche le basi per una progressiva scalabilità dell’Ecosistema sanitario.

In un contesto in cui la salute è sempre più al centro dell’attenzione, questa fusione rappresenta un passo avanti significativo. Reale Group e Lifenet insieme stanno creando un modello di assistenza sanitaria integrata, pronto a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.