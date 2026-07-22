La decima Camminata storico-gastronomica di Valcasotto: un successo tra natura e cultura

Tra i boschi secolari e le architetture uniche dell’Alta Valle Casotto, si è svolta la decima edizione della Camminata storico-gastronomica organizzata dall’Associazione Amici di Valcasotto APS. Un evento che ha saputo conquistare il cuore di escursionisti, appassionati di storia e amanti della montagna più autentica.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di percorrere un itinerario che attraversa i secoli, seguendo gli antichi sentieri battuti dai monaci certosini custodi di un patrimonio materiale e culturale che ancora oggi caratterizza il paesaggio della valle. Un cammino che ha condotto i presenti tra boschi secolari, borgate ricche di fascino e il maestoso Castello Reale di Casotto offrendo un’esperienza unica dove storia, ambiente e cultura si intrecciano in un unico racconto.

Un viaggio tra storia e natura

Ad accompagnare il gruppo è stato Simone Rossi accompagnatore naturalistico, che ha saputo guidare i partecipanti alla scoperta delle peculiarità ambientali del territorio. Rossi ha illustrato la ricchezza dei boschi, della flora e dell’ecosistema che rendono questa valle uno dei luoghi più suggestivi delle Alpi Liguri.

Il presidente dell’associazione, Alessandro Briatore ha ripercorso gli albori della storia di Valcasotto, raccontando come i monaci certosini abbiano saputo modellare il territorio nel corso dei secoli. Non soltanto edificando la correria, la grangia e altre opere agricole, ma costruendo un vero e proprio paesaggio culturale, tramandando conoscenze, tecniche produttive e un rapporto equilibrato tra uomo e natura che ancora oggi rappresenta uno degli elementi distintivi della valle.

Il periodo sabaudo e il Castello Reale

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento di Attilio Odasso che nella splendida cornice del Castello Reale di Casotto ha accompagnato i presenti alla scoperta del periodo sabaudo. Odasso ha illustrato la trasformazione dell’antica Certosa in residenza di caccia della Casa Reale, raccontando episodi, curiosità e vicende che hanno segnato una delle pagine più importanti della storia del complesso monumentale.

La camminata ha proseguito verso la borgata Surie autentico gioiello incastonato tra i monti, dove i partecipanti sono stati accolti con un aperitivo immerso in un’atmosfera di rara bellezza. Un momento di relax che ha saputo sorprendere anche chi conosce già questi luoghi.

I sapori dell’Alta Valle Casotto

Il viaggio si è concluso, come da tradizione, sotto il tendone della borgata Ghirardi con un ricco pranzo dedicato ai sapori dell’Alta Valle Casotto. Un menù che ha celebrato gli ingredienti simbolo della cucina locale: il grano saraceno, i formaggi, il burro di montagna, i tajarin preparati secondo la tradizione, fino alle immancabili paste di meliga. Un vero e proprio tributo a una cultura gastronomica che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi del territorio.

Grande la soddisfazione espressa al termine della giornata dal presidente Alessandro Briatore, che ha voluto ringraziare tutti i volontari dell’Associazione Amici di Valcasotto. “Ancora una volta i nostri volontari sono stati straordinari. Dietro una giornata come questa c’è un lavoro enorme che spesso non si vede: settimane di preparazione, organizzazione, adempimenti burocratici sempre più complessi e tante incombenze pratiche. Eppure, riusciamo ogni anno a realizzare manifestazioni di qualità grazie alla passione, alla disponibilità e all’attaccamento di chi dedica gratuitamente il proprio tempo a questa Associazione e alla propria valle.”

“La soddisfazione più grande – prosegue Briatore – è aver registrato il tutto esaurito diversi giorni prima della manifestazione e, soprattutto, vedere l’entusiasmo con cui i partecipanti vivono questa esperienza. Sentire i loro complimenti, percepire lo stupore davanti ai luoghi che attraversiamo e sapere che molti di loro tornano ogni anno è il riconoscimento più bello del lavoro svolto. Significa che stiamo riuscendo nel nostro obiettivo: far conoscere Valcasotto non soltanto come una meta da visitare, ma come un luogo da comprendere, da vivere e da portare nel cuore.”

La decima Camminata storico-gastronomica conferma così la formula vincente costruita in questi anni dall’Associazione Amici di Valcasotto APS: unire escursionismo, divulgazione storica, valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomia locale in un’unica esperienza capace di raccontare l’anima più autentica dell’Alta Valle Casotto.