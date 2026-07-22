Perché il testosterone è cruciale per la salute degli uomini

Il testosterone è un ormone spesso sottovalutato, ma cruciale per la salute maschile. Con l’avanzare dell’età, i livelli di testosterone tendono a diminuire, influenzando significativamente l’energia, il metabolismo e la chiarezza mentale. Questo declino, che inizia intorno ai 40 anni, può passare inosservato, ma le sue conseguenze sono profonde.

Negli ultimi anni, la terapia di sostituzione del testosterone ha guadagnato popolarità, diventando un argomento di grande interesse. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha recentemente annunciato che il U.S. military testerà i livelli di testosterone dei soldati e offrirà terapia a chi ne ha bisogno, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, promosso anche dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., che ha parlato apertamente dei benefici della terapia ormonale.

Chi dovrebbe considerare la terapia di sostituzione del testosterone?

La terapia di sostituzione del testosterone è indicata per uomini con ipogonadismo una condizione in cui il corpo non produce abbastanza testosterone. I sintomi includono ridotto desiderio sessuale, affaticamento, disfunzione erettile, umore depresso, bassa densità ossea e perdita di massa muscolare. Tuttavia, diagnosticare questa condizione richiede più di un semplice prelievo di sangue.

Gli esperti sottolineano che i livelli di testosterone fluttuano durante il giorno e che è necessario confermare la diagnosi con due prelievi mattutini separati. Inoltre, è importante valutare le cause sottostanti, come l’obesità, i disturbi del sonno o altre condizioni mediche. Il dottor Marcus Goncalves, direttore della divisione di endocrinologia presso la NYU Langone Health, ha affermato che migliorare lo stile di vita può spesso ripristinare i livelli di testosterone naturalmente.

Benefici e rischi della terapia ormonale

Per gli uomini con una diagnosi confermata di ipogonadismo, la terapia di sostituzione del testosterone può offrire numerosi benefici. Questi includono un aumento del desiderio sessuale, miglioramenti nella disfunzione erettile, ripristino della massa muscolare e ossea, e un miglioramento generale dell’energia e dell’umore. Tuttavia, la terapia non è senza rischi.

Uno dei principali timori è l’aumento del conteggio dei globuli rossi, che può portare a un sangue più denso e a un maggiore rischio di coaguli. Inoltre, la terapia può sopprimere la produzione naturale di testosterone, influenzando la fertilità. Il dottor Richard Auchus, professore di medicina interna presso l’Università del Michigan, ha sottolineato l’importanza di una selezione accurata dei pazienti e di un monitoraggio continuo.

L’impatto sulla salute cardiovascolare

In passato, c’erano preoccupazioni riguardo al possibile aumento del rischio cardiovascolare legato alla terapia di sostituzione del testosterone. Tuttavia, uno studio del 2026 ha fornito risultati rassicuranti, mostrando che non c’è un aumento del rischio di infarto, ictus o morte cardiovascolare. Tuttavia, sono stati osservati aumenti di condizioni come la fibrillazione atriale e l’embolia polmonare, sottolineando la necessità di un’attenta valutazione dei pazienti.

L’iniziativa del U.S. military

L’annuncio del segretario alla Difesa Pete Hegseth ha portato l’attenzione sulla terapia di sostituzione del testosterone in un contesto militare. Tuttavia, gli esperti hanno sollevato alcune preoccupazioni. L’intenso addestramento e lo stress psicologico possono temporaneamente sopprimere la produzione di testosterone, rendendo difficile determinare se un basso livello sia permanente o temporaneo.

Il dottor Adrian Sandra Dobs, endocrinologa presso la Johns Hopkins School of Medicine, ha avvertito che la terapia non renderà i soldati più machi o migliori combattenti. ‘Testosterone non fa di te un pilota migliore,’ ha dichiarato. Inoltre, la dipendenza dalla terapia a lungo termine potrebbe creare problemi se i soldati non avessero accesso al trattamento durante le missioni.

La diagnosi e il trattamento devono essere basati su una valutazione completa e su un monitoraggio continuo per garantire la sicurezza e l’efficacia del trattamento.