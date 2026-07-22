Digiuno intermittente: tutto ciò che devi sapere prima di iniziare

Il digiuno intermittente è diventato un fenomeno globale nel campo della nutrizione, promettendo benefici per la perdita di peso e la salute metabolica. Tuttavia, dietro la sua popolarità si nascondono rischi e controindicazioni che spesso vengono sottovalutati. In questo articolo, esploreremo i vari aspetti del digiuno intermittente, dai suoi meccanismi di azione ai potenziali pericoli, per fornirti una visione completa e aiutarti a prendere decisioni informate.

Il digiuno intermittente non è una dieta tradizionale, ma un approccio che alterna periodi di digiuno a finestre di alimentazione. Esistono diverse metodologie, tra cui il protocollo 16:8 che prevede 16 ore di digiuno e 8 ore di alimentazione, e il metodo 5:2 che include due giorni di forte riduzione calorica a settimana. Questi approcci si basano sull’idea che il corpo, privato di carboidrati, inizi a bruciare i grassi dopo 12-24 ore di digiuno.

I protocolli di digiuno intermittente e i loro rischi

Non tutti i protocolli di digiuno intermittente sono uguali. Alcuni, come il 16:8 sono considerati più sostenibili e meno restrittivi, mentre altri, come il digiuno a giorni alterni, possono essere più impegnativi. Una ricerca dell’American Heart Association (AHA) ha rilevato che il protocollo 16:8 potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiovascolari del 91%. Tuttavia, le linee guida italiane suggeriscono che, per una popolazione sana, questo protocollo non è controindicato se inserito in un contesto di alimentazione di qualità e attività fisica regolare.

È fondamentale adattare il protocollo di digiuno all’età, allo stato di salute e alle abitudini quotidiane. Ad esempio, le persone sottopeso, gli adolescenti, le donne in gravidanza o in allattamento, e chi soffre di diabete di tipo 1 dovrebbero evitare il digiuno intermittente. Per chi ha il diabete di tipo 2, invece, è possibile considerare questa pratica, ma solo sotto stretto controllo medico.

I pericoli del digiuno intermittente

Il digiuno intermittente può comportare diversi rischi, tra cui carenze nutrizionali, sbalzi glicemici, emicranie e perdita di massa muscolare. Inoltre, può aumentare i livelli di cortisolo l’ormone dello stress, portando a un aumento della fame e a comportamenti alimentari disordinati. Uno studio condotto su 2762 adolescenti e giovani adulti ha evidenziato che il digiuno intermittente può aumentare il rischio di sviluppare disturbi alimentari, soprattutto nelle donne.

Un altro studio ha mostrato che il digiuno intermittente può rafforzare i cicli di restrizione-abbuffata, con conseguenti sensi di colpa e preoccupazioni per il cibo. Questo è particolarmente rilevante per chi è a rischio di sviluppare disturbi alimentari come la bulimia nervosa o il disturbo da alimentazione incontrollata (BED).

Digiuno intermittente e salute mentale

La stessa biochimica che regola l’appetito influisce anche sull’umore, attraverso neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina. Deregolamentare l’appetito può quindi avere un impatto negativo sull’umore, causando irritabilità e ansia. Inoltre, il digiuno può disturbare i ritmi di sonno, portando a una sensazione di stanchezza e affaticamento.

Per chi ha un rapporto problematico con il cibo, il digiuno intermittente può essere particolarmente dannoso. La rigidità temporale e la restrizione alimentare possono alimentare il ciclo di controllo, compensazione e senso di colpa tipico dei disturbi alimentari. La terapia cognitivo-comportamentale (CBT-E) suggerisce invece un’alimentazione regolare, con tre pasti principali e due spuntini, per ridurre la frequenza degli episodi di abbuffata.

Può avere effetti indesiderati significativi e non è adatto a tutti. Se stai considerando questa pratica, è fondamentale consultare un professionista della nutrizione per valutare i rischi e i benefici in base alla tua situazione personale. Non affidarti a diete fai da te e, se hai dubbi sul tuo rapporto con il cibo, cerca il supporto di esperti.