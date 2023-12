Cuscino in memory foam: vantaggi e come scegliere il migliore

Il cuscino in memory foam ha ottenuto grande popolarità soprattutto negli ultimi tempi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i vantaggi di dormire su un cuscino di questo tipo, quante tipologie esistono e come scegliere il modello migliore.

Cuscino in memory foam

Il memory foam è una schiuma peculiare, al giorno d’oggi ampiamente utilizzata nella realizzazione di cuscini, materassi e altri prodotti per il sonno, che si adatta al calore e alla forma del corpo, assicurando quel comfort di cui si ha bisogno per dormire e riposare bene la notte.

Un cuscino in memory foam è vantaggioso sotto diversi punti di vista. Prima di tutto, fornisce supporto alla testa, le spalle e il collo favorendo l’allineamento della colonna vertebrale, risolvendo, nelle persone che ne soffrono, il dolore e la rigidità del collo. In secondo luogo, questi cuscini, che sono anche ipoallergenici e resistenti agli acari della polvere, rivelandosi ottimi anche nei soggetti allergici, sono resistenti, mantengono la forma originale per anni e durano dai due ai tre anni, in base anche alla qualità del cuscino e al suo utilizzo.

Cuscino in memory foam: tipologie

Un cuscino in memory foam può essere morbido, rigido o medio. La scelta dipende dalle preferenze personali e dal modo in cui si dorme. Ad esempio, se si dorme a pancia in giù, è preferibile scegliere un cuscino morbido e basso per non dare problemi al collo e alla colonna vertebrale, se si dorme sul fianco, meglio scegliere un cuscino rigido, con un soppalco alto che sostenga lo spazio tra la spalla e l’orecchio.

Nell’acquisto del cuscino, non conta solo la sua struttura, ma anche le sue dimensioni. In commercio ne esistono di diverse ed è preferibile scegliere un modello adatto alle dimensioni del letto e che fornisca un supporto adeguato alla testa e al collo.

Per quanto riguarda l’altezza, come detto anche sopra, un cuscino in memory foam può essere alto o basso, tutto dipende dal modo in cui si dorme.

Cuscino in memory foam: i modelli migliori su Amazon

Quella che segue è una lista di alcuni dei modelli migliori di cuscino in memory foam, reperibili su Amazon, alla migliore offerta e suddivisi, oltre che in base al costo, anche sulla base della loro tipologia e durata nel tempo.

Zibroges Cuscino Cervicale per Dormire, Cuscino Memory Foam Guanciale Letto Ortopedico

Disponibile in due diversi colori, questo cuscino è a onde per supportare testa, collo, schiena e spalle. Realizzato in collaborazione con gli ortopedici tedeschi, il cuscino è versatile ed è adatto sia per chi dorme supino e sia per chi dorme a pancia in giù. Il cuscino è completamente personalizzabile, scegliendo di regolare l’altezza e rimuovere uno o due strati, a seconda delle preferenze.

PKBD Cuscino in Schiuma Memory con Federa di Ricambio(Seta Ghiacciata Rinfrescante&Cotone), Cuscino Ortopedico Ergonomico

Il cuscino è dotato di due federe, una in cotone e l’altra in seta, intercambiabili a seconda delle esigenze. Adatto a diverse posizioni di sonno, anche in questo caso, abbiamo pensato di presentarvi un cuscino personalizzabile, con le altezze che si possono regolare a seconda delle preferenze.

Baldiflex, Coppia di Cuscini in Memory Foam Modello Saponetta Premium Fresh, Guanciale Memory con Fori di Traspirazione

Perfetto per chi soffre di cervicale, dolore o rigidità del collo, questo cuscino in memory foam è dotato di fori per garantire un’adeguata traspirabilità. Il set si compone di due cuscini, versatili e adattabili alla forma e alle curvature del corpo, lavabili e regolabili.