Dieta Mediterranea: consigli e rimedi per perdere peso

La dieta Mediterranea è il miglior piano alimentare che si possa seguire per perdere peso e restare in salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché è importante seguirla, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta Mediterranea

A livello internazionale, ancora oggi, la dieta Mediterranea è considerata il miglior piano alimentare che si possa seguire per prevenire il diabete, proteggere il cuore e perdere peso. Tuttavia, i benefici che questa dieta ha sulla salute di una persona non si limitano a questo e, il fatto che questa dieta contenga piatti salutari e, soprattutto, gustosi, è un ottimo incentivo per le persone che la seguono, le quali si ritroveranno a seguirla per tutto il corso della propria vita, senza neppure rendersene conto.

Non esiste una versione unica di dieta Mediterranea, ma più versioni, tutte accomunate dallo stesso obiettivo: aiutare le persone a perdere peso e preservare il proprio benessere psicofisico, soprattutto perché le due cose non si escludono a vicenda.

Poiché diversi sono i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, diverse saranno le versioni della dieta, dato che ognuna rispecchia le tradizioni e le usanze culinarie dei diversi Paesi. Nessuna versione è migliore delle altre, pertanto, purché si rispettino le regole che la dieta Mediterranea stabilisce attraverso la sua piramide alimentare, ogni versione potrebbe essere quella utile ad aiutarvi a perdere peso e a restare in salute.

Dieta Mediterranea: come seguirla

La dieta Mediterranea è estremamente flessibile e accessibile a chiunque, dato che non consiglia piatti complicati da realizzare o l’utilizzo di ingredienti difficilmente reperibili o costosi. Il suo piano alimentare è fresco e genuino, prevalentemente a base di cereali integrali e alimenti di origine vegetale.

Per quanto riguarda le bevande alcoliche, la dieta ritiene che un bicchiere di vino rosso a tavola non faccia male. In generale, sebbene la dieta non vieti nulla, per quel che riguarda la carne rossa e i dolci, consiglia, invece, di consumarli con molta moderazione, con un massimo di una o due volte al mese.

