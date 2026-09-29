De Luca (Spes Academy): “La sovranità sanitaria resta sovranità della decisione”

(Adnkronos) – “L’articolo 32 ci ricorda che la salute è insieme diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Oggi è anche un’infrastruttura strategica della sicurezza nazionale: ricerca, dati, tecnologie, filiere e capitale umano determinano la capacità di un Paese di proteggere i cittadini e governare le crisi”. Lo ha detto Valerio De Luca, presidente della fondazione Aises e direttore di Spes Academy, in occasione della Lectio Magistralis 'Salute e Costituzione', promossa da Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' e ospitata a Roma presso Europa Experience – David Sassoli. “L’Intelligenza Artificiale può rappresentare un formidabile moltiplicatore di questa capacità, consentendo di anticipare i rischi, interpretare grandi quantità di informazioni e decidere meglio e più rapidamente”, ha aggiunto De Luca, sottolineando il ruolo che le tecnologie avanzate possono assumere nella capacità di un sistema sanitario di affrontare le crisi e proteggere i cittadini. “Ma la vera sovranità sanitaria resta sovranità della decisione: usare la potenza dell’AI mantenendo saldamente nell’uomo responsabilità, giudizio e decisione finale”, ha sottolineato il presidente della fondazione Aises e direttore di Spes Academy. Un principio che, nel suo intervento, lega innovazione tecnologica, tutela della salute e responsabilità nelle scelte che riguardano la collettività.”

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