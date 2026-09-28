Il Forum Sicurezza Torino 2027 apre le sue porte il 6 ottobre 2026, offrendo un percorso formativo di quattro ore presso l’Auditorium della Città Metropolitana, in Corso Inghilterra 7. L’evento è pensato per chi opera nella prevenzione dei rischi, sia in ambito aziendale che istituzionale, e vuole approfondire le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro.

Le iscrizioni sono ancora attive e rappresentano un’opportunità per confrontarsi su due pilastri sempre più decisi nella discussione sulla prevenzione proattiva la salute mentale dei dipendenti e il potenziale dell’intelligenza artificiale. Entrambi i temi verranno analizzati attraverso casi pratici e linee guida internazionali, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per intervenire prima che i rischi si trasformino in incidenti.

Salute mentale, organizzazione e norme di riferimento

Il primo segmento della giornata è dedicato all’interrelazione tra salute mentale organizzazione aziendale e sicurezza. Verrà illustrata la norma ISO 45003 il primo standard internazionale specifico per la gestione dei rischi psicosociali. La spiegazione includerà le modalità di valutazione dello stress lavoro-correlato, dell’ansia e della paura, evidenziando come questi fattori possano influire direttamente sulla sicurezza operativa nei cantieri e negli uffici.

Strumenti pratici per la valutazione dei rischi psicosociali

Durante la sessione verranno presentati toolkit di valutazione, questionari validati e software di monitoraggio del clima aziendale. Il ruolo delle figure chiave – responsabili della sicurezza, psicologi del lavoro e dirigenti – sarà analizzato per definire un approccio integrato che coniughi prevenzione organizzativa e tutela della salute individuale.

Intelligenza artificiale al servizio della prevenzione

Il secondo blocco sposta l’attenzione sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale nella sicurezza industriale. Verranno mostrati esempi concreti di sistemi di monitoraggio avanzato analisi predittiva dei rischi e rilevamento automatico delle situazioni pericolose. Tra le applicazioni più interessanti, l’analisi dei near miss e la manutenzione predittiva, capaci di anticipare guasti prima che si verifichino.

Principi di ethics by design per un’IA responsabile

Un focus speciale sarà dedicato all’ethics by design il quadro di riferimento per garantire che gli algoritmi siano sviluppati con dati di alta qualità, trasparenza nei processi decisionali e supervisione umana. Verranno discusse le responsabilità legali e operative, così da assicurare che l’IA sia uno strumento di supporto e non un fattore di rischio.

Obiettivi della giornata e pubblico invitato

La manifestazione vuole favorire il dialogo tra professionisti della sicurezza imprese, enti di controllo e formatori. L’intento è creare una rete di conoscenze che metta in relazione benessere psicologico, innovazione tecnologica e cultura della sicurezza fornendo spunti pratici per l’implementazione immediata nei contesti lavorativi. Chi desidera approfondire questi argomenti è invitato a registrarsi entro la data di chiusura delle iscrizioni.