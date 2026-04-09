Deblistering in farmacia: la Provincia di Trento aggiorna le direttive

La Provincia autonoma di Trento ha aggiornato le sue direttive per la farmacia dei servizi, aprendo formalmente alla pratica del deblistering. Con questo intervento le farmacie del territorio possono offrire il servizio di sconfezionamento dei medicinali e la loro successiva ripartizione in dosi personalizzate, coordinandosi con il piano terapeutico individuale del paziente. L’obiettivo è chiaro: ridurre il rischio di errori nella somministrazione e sostenere l’aderenza terapeutica soprattutto fra chi convive con condizioni croniche o assume più terapie contemporaneamente.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle riforme nazionali che hanno ampliato la gamma di prestazioni erogabili nelle farmacie, richiamando fra l’altro le disposizioni della legge 160/2019. La scelta provinciale si basa su esperienze consolidate e su orientamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la compatibilità del deblistering con le funzioni professionali del farmacista. Va inoltre ricordata l’esperienza della Regione Umbria, riconosciuta nel 2026 come esempio per l’integrazione di questo servizio nella pratica professionale del farmacista.

Cosa cambia nella pratica

Il servizio consiste nello sconfezionamento delle singole unità posologiche dalle confezioni originali e nella loro ricollocazione in contenitori personalizzati, organizzati secondo lo schema terapeutico concordato con il paziente e, se necessario, con il medico prescrittore. Questo approccio favorisce una gestione domestica più sicura dei farmaci e mira a semplificare la routine di chi assume più prodotti, riducendo le dimenticanze e gli errori di somministrazione. L’introduzione del servizio nella carta dei servizi della farmacia deve rispettare condizioni precise indicate nelle direttive provinciali.

Procedure e responsabilità

Le direttive delineano ruoli e responsabilità: il farmacista resta il professionista responsabile della corretta preparazione e della verifica della corrispondenza tra il piano terapeutico e le dosi confezionate. Sono previsti obblighi documentali e informativi nei confronti dell’utente, compresa la registrazione delle operazioni e la consegna di istruzioni chiare per l’uso. In questo contesto, il tracciamento del processo diventa fondamentale per garantire la sicurezza della cura e per tutelare sia il paziente sia il professionista farmacista.

Requisiti strutturali e formazione

Le nuove direttive specificano anche standard tecnico-strutturali: devono essere disponibili locali e apparecchiature dedicate che consentano di operare nel rispetto delle norme di buona preparazione. Il personale coinvolto dovrà seguire percorsi di formazione mirata per apprendere procedure di manipolazione, gestione dei materiali e protocolli di qualità. La Provincia sottolinea l’importanza della conformità alle regole igienico-sanitarie e alla tenuta della documentazione come garanzia di trasparenza e sicurezza.

Sicurezza e tracciabilità

Un aspetto centrale è la tracciabilità: ogni fase, dallo sconfezionamento alla distribuzione delle dosi, deve poter essere ricostruita in caso di necessità, tutelando così la continuità assistenziale. Le direttive richiamano esplicitamente il rispetto delle norme di buona preparazione e l’adozione di sistemi che registrino i lotti, le quantità e le responsabilità operative. Queste misure sono pensate per ridurre i rischi connessi alla gestione domestica dei farmaci e per assicurare che il servizio sia erogato con criteri professionali certificabili.

Impatto sul sistema di assistenza territoriale

L’adozione del deblistering rafforza il ruolo della farmacia come presidio di prossimità inserito nella rete dell’assistenza territoriale. La possibilità di offrire dosi personalizzate è coerente con il modello della farmacia dei servizi e con le politiche di presa in carico della cronicità, favorendo continuità tra cura ospedaliera e gestione domiciliare. L’orientamento della giurisprudenza amministrativa, confermato da pronunce recenti del Consiglio di Stato alcuni mesi fa, ha contribuito a chiarire la compatibilità di questa attività con le competenze del farmacista, agevolandone l’introduzione operativa a livello locale.

In sintesi, il provvedimento provinciale mira a offrire una risposta concreta ai bisogni dei pazienti fragili, migliorando la sicurezza e la regolarità delle terapie quotidiane. Come ha evidenziato l’assessore alla Salute della Provincia di Trento, Mario Tonina, l’adeguamento delle regole locali alle disposizioni nazionali vuole fornire «un quadro normativo certo per un servizio che risponde a esigenze reali dei cittadini», ribadendo il valore della farmacia come punto di prossimità per la gestione della cronicità e della fragilità.