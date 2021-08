Il decotto di alloro è un ottimo rimedio naturale per via delle sue proprietà benefiche. Esso risulta infatti ricco di vitamine che lo rendono utile per diversi motivi. In particolare questo prodotto è in grado di regalare dei benefici importanti alla vista.

Decotto di alloro per la vista

Il decotto di alloro è in grado di regalare dei benefici importanti alla vista per via delle sue proprietà uniche. Si tratta infatti di un prodotto ricco di vitamina A e di conseguenza è in grado di migliorare la vista e di proteggerla in modo efficace.

Questo decotto è anche capace di aumentare le difese immunitarie e di mantenere attivo il sistema immunitario. Tale beneficio è legato alla grande quantità di vitamina C che contiene e che lo rende in grado quindi di migliorare la salute in generale.

Come realizzare il decotto di alloro

Per realizzare il decotto di alloro servono solo pochissimi ingredienti facilmente reperibili. Infatti per ottenere questo prodotto è semplicemente necessario portare ad ebollizione un po’ di acqua e aggiungere 10 foglie di alloro (le foglie possono essere secche o fresche).

Successivamente è necessario lasciar bollire per circa cinque minuti a fuoco molto lento. A questo punto si può togliere dal fuoco e versare in una tazza dopo aver tolto le foglie di alloro.

Per rendere il gusto della bevanda migliore, suggeriamo di aggiungere un cucchiaino di miele. In alternativa è anche possibile aggiungere un pezzo di buccia di arancia oppure di limone durante l’ebollizione. In questo modo infatti il decotto risulterà di certo più gradevole al palato.

Quando bere il decotto di alloro per la vista

In realtà non esiste un momento migliore degli altri ber sorseggiare questa bevanda. Il decotto in questione risulta infatti ottimo sia al mattino che durante la sera e regala sempre grandi benefici per chi lo beve.