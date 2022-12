Dermatite seborroica: cause e sintomi

La dermatite seborroica è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce in particolar modo, ma non solo, il volto e il cuoio capelluto. Ecco, in questo articolo, i sintomi e le cause della dermatite seborroica.

Dermatite seborroica: sintomi di questa malattia della pelle

La dermatite seborroica è sostenuta da un’infiammazione causata dalla moltiplicazione troppo rapida delle cellule della pelle e da un’elevata attività delle ghiandole sebacee.

I sintomi della dermatite seborroica sono variabili, ma si hanno principalmente con frequenza prurito, bruciore, arrossamenti della pelle, squame e/o forfora. I sintomi della dermatite seborroica insorgono gradualmente: la pelle appare arrossata e ricoperta di squame secche o giallastre untuose (forfora), con prurito e bruciore di intensità variabile.

Nei casi più gravi di dermatite seborroica, compaiono papule squamose di colore rosso-giallastro all’inserzione dei capelli.

Inoltre, può essere presente una blefarite caratterizzata da irritazione congiuntivale e croste gialle e secche.

Le cause della dermatite seborroica

La dermatite seborroica è una condizione abbastanza comune. Il disturbo è comune soprattutto nei soggetti di sesso maschile di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Le cause della dermatite seborroica sono ancora in parte da chiarire, ma sembra sia dovuta a una serie di fattori ambientali, genetici, endocrini ed alimentari.

Fattori esacerbanti e/o aggravanti

La dermatite seborroica, di solito, peggiora con il freddo e migliora d’estate, con l’esposizione solare, poiché i raggi ultravioletti stimolano le naturali difese della pelle.

Lo stress psico-fisico, l’abuso di alcol e la dieta sregolata provocano spesso riacutizzazioni degli episodi infiammatori.

Altri fattori di rischio della dermatite seborroica sono costituiti da:

Immunodepressione;

Malattie neurologiche croniche, come la malattia di Parkinson;

Privazione di sonno;

Disfunzioni ormonali;

Carenza di biotina (vitamina B8) e piridossina (vitamina B6)

Malattie e Disturbi associati

La dermatite seborroica può precedere o accompagnare la psoriasi.

A volte, la dermatite seborroica si presenta come la rosacea; per questo motivo, spesso, le due condizioni sono confuse o possono manifestarsi contemporaneamente.

La dermatite seborroica compare con maggiore frequenza e può essere più grave tra i pazienti con HIV o affetti da disturbi neurologici (in particolare, il morbo di Parkinson).